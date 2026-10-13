Kyjev bez varování. Spojenci neupozornili Ukrajinu na ruské balistické rakety
Ukrajina před posledním ruským útokem balistickými raketami na Kyjev nedostala od spojenců včasné varování. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského přitom právě tyto informace zachraňují životy. Výpadek přichází krátce poté, co Spojené státy podle médií pohrozily Kyjevu omezením zpravodajských informací kvůli útokům na ruské rafinerie.
Ukrajina před posledním ruským útokem balistickými raketami na Kyjev nedostala od spojenců včasné varování. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož jsou právě informace o odpálení ruských raket klíčové pro ochranu měst a civilního obyvatelstva.
„Bohužel jsme neobdrželi včasné varování ohledně tohoto úderu. Zpravodajské poznatky o vyslání ruských balistických raket pomáhají zachraňovat životy,“ uvedl Zelenskyj. Rusko podle něj v posledních dnech útočilo na civilní cíle v Kyjevě.
Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko v noci na dnešek odpálilo mimo jiné pět balistických raket, které zasáhly Kyjev. Poplach v metropoli byl spuštěn až po prvních výbuších. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat potvrdil, že varování skutečně přišlo až během útoku, a připustil, že nešlo o první případ, kdy potřebné informace dorazily pozdě.
Donald Trump oznámil dohodu s Vladimirem Putinem o uvolnění ruské nafty na americký a světový trh. Krok ale podle Jana Palaščáka, zakladatele skupiny Amper, sotva zabrání republikánskému debaklu v midterms a geopoliticky mnoho nezmění, píše Palaščák ve svém komentáři.
Jan Palaščák: Trumpův „deal“. Velké sliby, malý dopad na trh s naftou
Názory
Donald Trump oznámil dohodu s Vladimirem Putinem o uvolnění ruské nafty na americký a světový trh. Krok ale podle Jana Palaščáka, zakladatele skupiny Amper, sotva zabrání republikánskému debaklu v midterms a geopoliticky mnoho nezmění, píše Palaščák ve svém komentáři.
Trump tlačí na zastavení útoků na ruské rafinerie
Výpadek varování přichází krátce poté, co podle médií Spojené státy pohrozily Ukrajině omezením zpravodajských informací, pokud Kyjev nepřestane útočit na ruské rafinerie. Zastavení těchto útoků po Ukrajině požadoval americký prezident Donald Trump.
Zelenskyj nyní uvedl, že ukrajinská armáda od neděle na ruskou energetickou infrastrukturu nezaútočila. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha zároveň prohlásil, že Kyjev zpravodajské poznatky od spojenců nadále dostává.
Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker zase uvedl, že neví o pozastavení iniciativy PURL, což podle médií Ukrajině rovněž hrozilo, pokud by nepřistoupila na omezení útoků proti ruské energetice. Program PURL zajišťuje americké zbraně a munici pro Ukrajinu prostřednictvím financování evropskými státy a Kanadou.
„Spojené státy nadále prodávají vybavení a munici našim partnerům v Evropě a Kanadě, kteří ji poskytují Ukrajině,“ řekl Whitaker. Připustil však, že některých zbraní, například prostředků protivzdušné obrany, je nedostatek.
Evropská unie schválila dosud nejrozsáhlejší rozšíření sankčního seznamu proti Rusku od začátku války na Ukrajině. Na seznam přibylo téměř 1600 osob a subjektů, přičemž více než polovina z nich souvisí s výrobou balistických střel. „Výrazně tak Rusku ztěžujeme, zpomalujeme a prodražujeme výrobu zbraní,“ uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.
EU zasadila úder ruské válečné mašinerii. Brusel schválil rekordní rozšíření sankcí
Politika
Evropská unie schválila dosud nejrozsáhlejší rozšíření sankčního seznamu proti Rusku od začátku války na Ukrajině. Na seznam přibylo téměř 1600 osob a subjektů, přičemž více než polovina z nich souvisí s výrobou balistických střel. „Výrazně tak Rusku ztěžujeme, zpomalujeme a prodražujeme výrobu zbraní,“ uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.
Bez amerických družic má Ukrajina méně času na obranu
Americké zpravodajské informace jsou pro ukrajinskou protivzdušnou obranu zásadní zejména při útocích balistickými raketami. Spojené státy jako jediné disponují skupinou průzkumných družic SBIRS, které dokážou zaznamenat přesuny nepřátelských odpalovacích zařízení a ve zlomku vteřiny zachytit odpálení raket.
Podle experta Anatolije Chrapčynského mohou americké družice určit také typ odpálené rakety podle plamene motoru nebo sledovat přelety ruských strategických bombardérů a pohyb letounů MiG-31 před útokem. Informace poté přes řídicí stanici v Coloradu a spojovací uzly v Evropě dostává ukrajinská strana.
Tento systém umožňuje Ukrajině získat přibližně šest až deset minut navíc a předem nasměrovat systémy Patriot tam, odkud lze očekávat přílet ruských raket. Bez americké včasné výstrahy by musela ukrajinská protivzdušná obrana fungovat nepřetržitě a o přilétajících raketách by se dozvěděla až ve chvíli, kdy by je zachytily vlastní radary.
Ihnat uvedl, že ukrajinští specialisté společně se zahraničními partnery podle něj musí zjistit, proč poslední varování dorazilo se zpožděním.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.