NASA hledá, koho poslat na Mars. Matky ve středním věku mají nečekanou výhodu
Americká kosmická agentura NASA pořádá nábor nové generace astronautů. Mají plnit úkoly, jaké nikdo z jejich předchůdců neměl: postavit budoucí lidmi obývanou základnu na Měsíci, a poté i pilotovat let na Mars.
Přihlášky mohou podávat pouze američtí občané a mají na to čas ještě do čtvrtka 3. prosince. NASA mezi nimi vybere v příštím roce. Zatím nedává najevo, že by se o průlomové a atraktivní dobrodružství chtěla dělit s jinými státy.
Pohled z vesmíru dokáže popsat aktuální výskyt nežádoucích rostlin, které se na Zemi rozšířily do nepůvodních oblastí, v nichž ohrožují přírodu i zemědělství. Zatím se to zkušebně prokázalo ve floridských nepřístupných mokřadech Everglades, ale metoda by měla být užitečná pro celý svět.
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Pohled z vesmíru dokáže popsat aktuální výskyt nežádoucích rostlin, které se na Zemi rozšířily do nepůvodních oblastí, v nichž ohrožují přírodu i zemědělství. Zatím se to zkušebně prokázalo ve floridských nepřístupných mokřadech Everglades, ale metoda by měla být užitečná pro celý svět.
Má dohodu s Evropskou kosmickou agenturou, jejímž členem je i Česká republika, že se Evropané budou podílet na činnosti plánované mezinárodní kosmické stanice Gateway, která má oblétat Měsíc. Ale o tom, že by někdo jiný než Američané směl vstoupit na lunární povrch, případně letět až na Mars, se zatím nemluvilo.
Hodily by se ženy, které umí řešit spory
Zatímco NASA hledá do svého astronautického týmu zejména odborníky s technickým a vědeckým vzděláním, britská vědecká novinářka Helen Pilcherová ve svém komentáři pro list The Guardian nabízí zajímavý pohled na možnou personální politiku letů do vesmíru (a možná nejenom o nich). Jak upozorňuje, pro dlouhodobé pobyty mimo Zemi mohou být stejně důležité i psychologické vlastnosti, které podle ní mají právě ženy.
„Nejlepší předpoklady nemusí mít nutně zkušební pilot s hranatou čelistí,“ poznamenává. Pro udržení soudržnosti skupiny a jejího fungování nabízí své kandidáty: ženy ve středním věku, jako je i ona, které kromě plnění složitých pracovních povinností mají také zkušenosti s řešením každodenních krizí, péčí o rodinu a zvládáním mezilidských konfliktů.
„Na takovou kosmickou misi se připravujeme už léta – řešíme problémy, zmírňujeme napětí, staráme se, aby měli všichni co jíst. Zvládly bychom to naprosto bravurně,“ píše a připomíná, že podle psychologů s věkem roste emoční stabilita a schopnost předcházet sporům.
Jedna vesmírná observatoř shořela minulou středu v zemské atmosféře po letní nezdařené záchranné misi. Pro další, mnohem slavnější kosmický teleskop teď americká kosmická agentura NASA hledá možnosti záchrany díky soukromým firmám, jinak zanikne za šest až sedm let.
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Jedna vesmírná observatoř shořela minulou středu v zemské atmosféře po letní nezdařené záchranné misi. Pro další, mnohem slavnější kosmický teleskop teď americká kosmická agentura NASA hledá možnosti záchrany díky soukromým firmám, jinak zanikne za šest až sedm let.
K tomu se odkázala na výsledky studie, podle nichž pracující matky tráví týdně zhruba o deset hodin více času než muži tím, že dělají dvě věci najednou – jde především o domácí práce a péči o děti. „To jsou roky praxe. Žonglovat na Měsíci by pro nás byla hračka,“ dodala.
Aby zdůraznila, že úplně nežertuje, připomněla výzkumy ze života na antarktické základně Concordia, jež slouží jako simulace prostředí ve vesmíru. Lidé, kteří zde společně plní úkoly, jsou po deset měsíců odříznuti mrazem a ledem od světa. Sledování dvou zimujících posádek ukázalo postupný pokles nálady a schopnosti zvládat stres, což vědci označili za „psychologickou hibernaci“.
Další desetiměsíční výzkum zjistil, že s rostoucím množstvím času stráveného společně rostla také četnost konfliktů mezi členy posádky.
Poznatky ze štoly u Tišnova
Její úvahy mají zajímavou paralelu s výzkumy českého sociologa Jaroslava Sýkory (1934–2022). Ten vystudoval vojenskou pilotní školu a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Byl vojenským pilotem, z politických důvodů ho vyhodili v roce 1970, pracoval manuálně a pak se stal výzkumníkem v oboru sociologie.
Vesmírná loď Starship se v pátek večer po více než 22 hodinách od startu poprvé úspěšně vrátila na základnu v Texasu zvanou Starbase. Speciální ramena na startovací věži zachytila vysoko nad zemí druhý stupeň rakety, ukázal přímý přenos firmy SpaceX.
Loď Starship se vrátila z vesmíru, poprvé i za pomoci významné technologické vychytávky
Zprávy z firem
Vesmírná loď Starship se v pátek večer po více než 22 hodinách od startu poprvé úspěšně vrátila na základnu v Texasu zvanou Starbase. Speciální ramena na startovací věži zachytila vysoko nad zemí druhý stupeň rakety, ukázal přímý přenos firmy SpaceX.
Již v roce 1988 byl koordinátorem experimentu „Štola k Marsu“, při němž dobrovolníci několik týdnů v imitaci kosmické lodi ve štole u moravského Tišnova simulovali podmínky dlouhodobého kosmického letu. V té době se výzkum soustřeďoval na muže. Jen náhodou se v jedné ze skupin ocitla také žena, protože organizátoři neměli dostatek mužských dobrovolníků.
„Ukázalo se, že dívka vytvořila ve skupině lepší atmosféru,“ vzpomínal Sýkora později. To už byl rehabilitován, prošel funkcemi ředitele armádního Centra pro výzkum stresu a ředitele Centra sociálních studií při Generálním štábu. Jako člen Mezinárodní astronautické akademie v Paříži se podílel na dalších výzkumech souvisejících s pobytem lidí ve vesmíru.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Na základě svých poznatků pak dlouhodobě prosazoval názor, že ideální pěti- až šestičlenná posádka letu na Mars by měla zahrnovat dvě ženy. Podle něj by však mělo jít o vyrovnané, starostlivé, pečující a mateřské osobnosti schopné podporovat soudržnost kolektivu a nikoli vztahy v posádce rozložit.
NASA má nyní 32 aktivních astronautů, z toho 14 žen a 18 mužů. Dá se předpokládat, že podobně vyrovnaně vybere i nové astronauty.
Současné americké astronautky mají přinejmenším jeden magisterský titul nebo doktorát (Ph.D.) v technických nebo přírodovědných oborech. Nejmladší z nich je 37, nejstarší 60 let, jejich průměrný věk je asi 45 let. Až na jednu, vybranou v roce 2021, už byly všechny ve vesmíru. Nejméně čtyři z nich podle jimi zveřejněných údajů vychovávají děti.
Do jaké míry splňují i doporučení Helen Pilcherové a Jaroslava Sýkory, se ovšem jednoznačně říct nedá. A pravděpodobně se to nedozvíme ani o budoucích obyvatelkách Měsíce, které budou ze současných přihlášek vybrány příští rok.
Kosmičtí fandové tleskají, běžní Američané jsou nadšeni míň. Půl století od návratu posledních lidí, kteří vstoupili na povrch Měsíce, zamířila k našemu kosmickému sousedovi nová pilotovaná kosmická loď. Avšak jen na jediný oblet bez „mezipřistání“. Tehdy šlo o reputační závod se Sovětským svazem. Teď jde Spojeným státům o to, aby je nepředběhla Čína. Běžní Američané však od kosmických letů čekají spíše užitečný přínos než dobrodružnou podívanou.
Oblet Měsíce je fascinující, ale veřejnost by víc chtěla něco jiného
Enjoy
Kosmičtí fandové tleskají, běžní Američané jsou nadšeni míň. Půl století od návratu posledních lidí, kteří vstoupili na povrch Měsíce, zamířila k našemu kosmickému sousedovi nová pilotovaná kosmická loď. Avšak jen na jediný oblet bez „mezipřistání“. Tehdy šlo o reputační závod se Sovětským svazem. Teď jde Spojeným státům o to, aby je nepředběhla Čína. Běžní Američané však od kosmických letů čekají spíše užitečný přínos než dobrodružnou podívanou.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.