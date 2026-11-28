Takovou školku by chtělo každé dítě. V jihočeské Plané mohou z učebny sjet na hřiště tobogánem
Vypadá trochu jako pohádkový domeček, trochu jako moderní architektonický experiment. Nová obecní školka v jihočeské Plané sází na dřevo, velká kulatá okna a hravé detaily. Děti tu mají zahradu, venkovní učebnu na střeše a dokonce tobogán, kterým mohou sjet přímo na hřiště.
Na návsi v jihočeské Plané nedaleko Českých Budějovic vyrostla budova, kterou si lze jen těžko splést. Má výrazná kulatá okna, kombinuje tradiční venkovskou architekturu s moderní dřevostavbou a její střecha neslouží jen jako ochrana před deštěm. Děti se na ní mohou učit a poté sklouznout tobogánem rovnou na hřiště.
Nová obecní školka, dokončená v letošnším roce podle návrhu studia Proam Architekti, ukazuje, že veřejné budovy nemusejí být nudné ani v malých obcích. A že dobrá architektura může být současně funkční, udržitelná a hravá.
Dva domy, jedna školka. A okna, která propojují obec
Architekti Václav Štojdl, David Šrom a Duc Pham Ngoc pracovali s poměrně malým pozemkem o rozloze 800 metrů čtverečních. Navíc na velmi viditelném místě přímo na návsi. Místo jedné kompaktní budovy proto navrhli dva propojené objekty pro dvě dětské skupiny, mezi nimiž vznikla malá společná zahrada s hřištěm.
Každý z domů má vlastní charakter. První připomíná tradiční venkovské stavení. Má bílou omítku, tmavou plechovou střechu a jednoduchou siluetu, která odkazuje také na sousední kapličku. Jeho nejvýraznějším prvkem je velké kruhové okno.
Čtyři století historie, architektura oceňovaného ateliéru ORA a svatby rezervované téměř na celý příští rok. Na realitní trh míří výjimečná usedlost Na Lisu nedaleko Roudnice nad Labem, kterou její majitelé zachránili před zkázou a proměnili ve vyhledávané místo pro svatby a společenské akce. Nemovitost z roku 1608 nabízí ubytování, téměř šest tisíc metrů čtverečních pozemku i zavedený provoz.
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Čtyři století historie, architektura oceňovaného ateliéru ORA a svatby rezervované téměř na celý příští rok. Na realitní trh míří výjimečná usedlost Na Lisu nedaleko Roudnice nad Labem, kterou její majitelé zachránili před zkázou a proměnili ve vyhledávané místo pro svatby a společenské akce. Nemovitost z roku 1608 nabízí ubytování, téměř šest tisíc metrů čtverečních pozemku i zavedený provoz.
Druhý objekt je naopak modernější, lehký a dřevěný. Také on má kulaté okno, ovšem orientované opačným směrem, do návsi. Obě stavby tak vedou pomyslný dialog nejen mezi sebou, ale také s okolní vesnickou zástavbou.
Ze střechy rovnou na hřiště
Největší atrakce se skrývá tam, kde by ji člověk u školky možná nečekal. Na střeše jednoho z objektů vznikla venkovní učebna, ze které se otevírá nový pohled na náves i sousední kapličku. A když výuka skončí? Děti se mohou vrátit na hřiště poněkud netradiční cestou: tobogánem.
Dřevo na jeden rodinný dům přiroste podle zástupců oboru v českých lesích zhruba za dvě minuty. Tuzemští výrobci chtějí místo kulatiny vyvážet hotové stavební konstrukce a získávat více zakázek na bytové domy, školy či nemocnice. Proč se tedy ze dřeva nestaví víc? V debatě Newstream Leaders Byznys Talks zaznělo, že vedle technologií rozhodují zkušenosti projektantů, přístup veřejných zadavatelů, ekonomika developmentu i délka povolování.
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Dřevo na jeden rodinný dům přiroste podle zástupců oboru v českých lesích zhruba za dvě minuty. Tuzemští výrobci chtějí místo kulatiny vyvážet hotové stavební konstrukce a získávat více zakázek na bytové domy, školy či nemocnice. Proč se tedy ze dřeva nestaví víc? V debatě Newstream Leaders Byznys Talks zaznělo, že vedle technologií rozhodují zkušenosti projektantů, přístup veřejných zadavatelů, ekonomika developmentu i délka povolování.
Právě tento detail dobře vystihuje přístup architektů. Budova není jen souborem učeben a provozních místností. Má být prostředím, které podporuje dětskou zvídavost, pohyb a radost z objevování. Propojení zahrady, střechy a venkovních prostor navíc umožňuje využívat školku různými způsoby. Architektura tu není jen kulisou každodenního provozu, ale aktivní součástí dětského světa.
Dřevo místo betonu. Školka sází na udržitelnost
Hravý vzhled ale není jedinou předností nové stavby. Obecní školka byla navržena jako dřevostavba s energeticky nulovým standardem. Konstrukce využívá prefabrikované panely z křížem lepeného dřeva CLT a lepené dřevěné hranoly. Na fasádách se uplatňuje mimo jiné modřínový obklad, v interiéru přírodní linoleum a dřevovláknité akustické podhledy.
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Staví luxusní dovolenkové resorty, přeměňují brownfield v Kanadě a navrhují domy pro české miliardáře. Stejně tak by se ale architekti ze studia ADR dali označit za specialisty na krkonošské chalupy.
Důraz na přírodní materiály a energetickou úspornost přitom není na úkor architektonického výrazu. Naopak, dřevo pomáhá vytvářet příjemné prostředí a zároveň dodává modernější části školky její charakteristickou podobu.
Nová školka má ještě jeden význam, který přesahuje samotnou budovu. Její výstavbou se v Plané dotvořila trojice důležitých veřejných staveb: obecní úřad s hospodou, kaplička a nyní také školka. Náves tak získala výraznější identitu a místo, kolem kterého se může odehrávat každodenní život obce. Školka není ukrytá na okraji zástavby, ale stává se přirozenou součástí jejího centra.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.