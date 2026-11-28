Stará dobrá ruční práce. I proto letos cukroví zdraží, kilo vás bude stát i přes tisícovku
Cukroví letos podle Svazu pekařů a cukrářů zdraží v průměru o pět až deset procent. Důvodem jsou rostoucí náklady na základní suroviny na pečení, ale i na energie, pohonné hmoty či mzdy, uvedl výkonný ředitel svazu Bohumil Hlavatý. Lidé podle něj nejčastěji pořídí kilogram cukroví za 800 až 1 500 korun, prémiové kolekce mohou stát i několik tisíc. Naopak průmyslově vyráběné cukroví vyjde levněji.
U cukroví tvoří podle Hlavatého více než polovinu nákladů lidská práce, která znatelně zdražuje a je hlavním důvodem letošních vyšších cen cukroví. „Dražší je také strojní vybavení a servis technologií a vzrostly i ceny některých dalších surovin,“ uvedl Hlavatý. Nejvíce podle něj zdražila mouka, a to o deset až 15 procent.
Přestože máslo zlevňuje a ceny kakaa či čokolády se po loňském růstu stabilizovaly, nedokážou podle Potravinářské komory vykompenzovat zdražení mouky a dalších vstupů.
Končí trend dubajské čokolády
„Stále vyšší zůstávají i ceny vlašských ořechů, protože úrodu opět lokálně poškodila vrtule ořechová,“ doplnil mluvčí potravinářů Marek Zemánek. Podle Zemánka zároveň doznívá trend dubajské čokolády a na trhu vzniká i řada dalších novinek, do kterých se používají pistácie, které oproti loňsku zdražují.
Ceny kakaa po rekordní rally klesají, čokoláda ale zůstává drahá. Lindt, Nestlé i Barry Callebaut hlásí propad prodejů kvůli zdražování, které vyvolaly výpadky úrody v Africe, cla Donalda Trumpa i válka na Blízkém východě. Výrobci teď místo slev sázejí na sociální sítě a prémiové produkty.
Výrobcům čokolády i přes pokles ceny kakaa klesají tržby, zlevňování není v plánu
Zprávy z firem
Ceny kakaa po rekordní rally klesají, čokoláda ale zůstává drahá. Lindt, Nestlé i Barry Callebaut hlásí propad prodejů kvůli zdražování, které vyvolaly výpadky úrody v Africe, cla Donalda Trumpa i válka na Blízkém východě. Výrobci teď místo slev sázejí na sociální sítě a prémiové produkty.
I přes rostoucí náklady a problémy s nedostatkem pracovníků v pekařském oboru, což pekárny řeší nabíráním brigádníků, je cukroví pro cukrárny a pekárny dlouhodobě stabilní a zajímavý příjem, tvrdí Hlavatý. „Během vánočních svátků mohou tržby pekáren a cukráren vzrůst až o desítky procent. Celkový objem výroby zřejmě zůstane stejný jako v předchozích letech,“ uvedl Hlavatý.
I cukrářství má svou ‚šedou zónu‘
Pro profesionální pekaře a cukráře představuje podle svazu i komory problém takzvaná šedá zóna, která produkuje často levnější cukroví. Jde o domácí pečení pro okolí nebo nabízené přes sociální sítě, které není nahlášené a neodvádí se z něj daně či sociální pojištění. Podle Hlavatého může tato šedá zóna tvořit až desítky procent celkového trhu.
Šneci s černými lanýži, kapří knedlíček ve vývaru z uzeného úhoře, kapr s fermentovaným pepřem a brukví nebo kroketa z houbového kuby s kotrčem. Letošní vánoční menu předních pražských restaurací ukazují, že současný fine dining a staleté české tradice k sobě mají mnohem blíž, než by se na první pohled mohlo zdát.
Šneci s lanýži, knedlíčky z kapra a houbový kuba jako kroketa. Jak letos budou chutnat Vánoce v Praze?
Enjoy
Šneci s černými lanýži, kapří knedlíček ve vývaru z uzeného úhoře, kapr s fermentovaným pepřem a brukví nebo kroketa z houbového kuby s kotrčem. Letošní vánoční menu předních pražských restaurací ukazují, že současný fine dining a staleté české tradice k sobě mají mnohem blíž, než by se na první pohled mohlo zdát.
„Pro zákazníky jde o cenově dostupnější alternativu, z pohledu nákladů ale jde o dvě zcela odlišné startovní čáry. Domácí výroba totiž nepodléhá stejným pravidlům jako registrované provozovny, odpadají u ní náklady na pronájmy, energie v komerčním tarifu, zaměstnance, daně i na plnění přísných hygienických norem, což se přirozeně promítá do nižší koncové ceny,“ upozornil Zemánek.
Například Pekárny Globus letos navýšily cenu váženého cukroví podle mluvčího Globusu Zdeňka Veseckého o 20 korun na 446 za kilogram. Cukrář Skála nabízí kilogramové balení s 12 druhy cukroví za 1 699 korun, loni vyšlo na 1 670 korun. V cukrárně Sladká dílna dají lidé za kilogram cukroví o sto korun více než loni, tedy 1 290 korun.
On-line cukrárna Upečeme prodává kilogram s deseti druhy za 1 890 korun a již hlásí vyprodáno. Pekárny Globus zatím poptávku hodnotí příznivě a plánují zvýšit výrobu cukroví přibližně o 15 procent oproti loňsku.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.