Ministerstvo financí navrhlo společnosti ČEZ výplatu dividendy 145 korun na akcii

Ministerstvo financí s ohledem na loňský rekordní zisk energetické společnosti ČEZ a pozitivní výhled jejího dalšího hospodaření navrhuje výplatu dividendy 145 korun na akcii. Vedení ČEZ navrhlo vyplacení 80 procent z loňského čistého zisku, což je 117 korun na akcii.

V případě schválení tohoto návrhu bude podle MF vyplacena dividenda ve výši celkem 78 miliard korun, což odpovídá 100 procentům očištěného konsolidovaného čistého zisku Skupiny ČEZ za rok 2022. Stát drží ve firmě akciový podíl 69,78 procenta a získá tak příjem 54 miliard korun se splatností v obvyklém termínu 1. srpna, dodalo ministerstvo financí.

"Ministerstvo financí, které vykonává majoritní akcionářská práva státu v ČEZ, podalo z pozice akcionáře protinávrh k rozhodnutí o rozdělení loňského zisku společnosti. O návrzích se bude hlasovat na valné hromadě, která se letos uskuteční v pondělí 26. června," uvedlo MF.

I v případě návrhu vedení ČEZ jde zatím o nejvyšší částku, jakou by společnost akcionářům vyplácela. V případě schválení návrhu vedení firmy by ČEZ akcionářům na dividendách vyplatil téměř 63 miliard korun, z toho 44 miliard korun státu.

Loni představenstvo ČEZ navrhovalo dividendu 44 korun za akcii, ale stát požadoval vyšší výplatu. Ministerstvo financí pak na valné hromadě prosadilo jako největší akcionář svůj návrh na dividendu 48 korun za akcii. Stát jako majoritní akcionář získal zhruba 18 miliard korun. Dosud nejvyšší dividenda ČEZ byla 53 korun na akcii v roce 2009. V roce 2021 byla vyplacena dividenda 52 korun na akcii. Mezi akcionáře bylo rozděleno 28 miliard korun, stát jako majoritní akcionář získal 20 miliard korun.

Stát nyní drží zhruba 70 procent akcií ČEZ. Vláda v květnu schválila návrh zákona o přeměnách obchodních společností, podle něhož by místo dosud potřebných 90 procent hlasů všech akcionářů mělo nově pro rozdělení firem stačit 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. Akcie ČEZ na pražské burze na to tehdy reagovaly prudkým poklesem, podle analytiků totiž návrh usnadní možné rozdělení a zestátnění části skupiny ČEZ. Premiér Petr Fiala (ODS) však v této souvislosti odmítl, že by zákon cílil na konkrétní firmu. Zároveň ale přiznal, že vláda chce posílit kontrolu státu nad energetickou infrastrukturou, což se podle něj ukázalo být důležité v době nedávné energetické krize. Nadcházející valná hromada však otázku možné transformace ČEZ na programu nemá.

Akcie energetické firmy ČEZ na pražské burze dnes vzrostly o 0,19 procenta na 1042 korun.