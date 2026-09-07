Jindřichohradecká Úzkokolejka znovu žije. Nádraží se mění na apartmány i školu
Jindřichohradecká Úzkokolejka se po tříapůlleté pauze znovu rozjela a život se vrací i do jejích starých nádraží. Některá se proměnila v apartmány, jinde vzniká komunitní škola nebo turistické zázemí. A zájem je velký: jen v červenci se svezlo přes 25 tisíc lidí.
Jindřichohradecká Úzkokolejka se po letech nejistoty znovu nadechla. Vlaky se letos po tříapůlleté pauze vrátily na koleje a spolu s nimi ožívají i nádraží a zastávky podél historických tratí z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a Obrataně. Z míst, která ještě nedávno působila opuštěně, se stávají apartmány, turistické základny nebo prostory pro vzdělávání.
Milovníci železniční romantiky se tak mohou ubytovat přímo na nádraží ve Střížovicích, Kunžaku, Albeři nebo v Nové Bystřici a užít si krajinu České Kanady trochu jinak než z běžného hotelu. Ve stanici Lovětín se zase otevřela komunitní škola a školka Lovětínka. Další projekty se připravují, například ve Chválkově, kde má vzniknout zázemí pro turistické oddíly mládeže.
FOTOGALERIE: Podívejte se do nově otevřené Lovětínky
Zájem o Úzkokolejku je velký
Ne všechna nádraží ale mají svou novou roli jistou. Pro výraznou historickou budovu v Kamenici nad Lipou provozovatel tratí Gepard Express vhodné využití teprve hledá. „Snažíme se, aby všechno bylo využité,“ říká majitel společnosti Albert Fikáček. Na obou větvích Úzkokolejky je dohromady 15 zastávek a stejný počet nádraží.
Samotné vlaky se na trať vrátily letos v dubnu. Předchozí tři a půl roku stály kvůli insolvenci bývalého majitele, návrat ale podle Fikáčka dopadl lépe, než se čekalo. Letní spoje byly podle něj plné a jen v červenci přepravila Úzkokolejka více než 25 tisíc cestujících. „Myslím si, že i cestující, i kraje z nás mají radost,“ uvedl.
České železniční firmy získávají významné zakázky od Litvy přes Polsko až po Uzbekistán. Zhruba polovina produkce odvětví míří do zahraničí a hodnota exportu loni dosáhla přibližně 66 miliard korun. Z úspěchu velkých výrobců přitom těží také stovky tuzemských dodavatelů, technické školy a regiony, v nichž podniky působí.
Od Litvy po Uzbekistán. České vlaky dobývají svět
Zprávy z firem
České železniční firmy získávají významné zakázky od Litvy přes Polsko až po Uzbekistán. Zhruba polovina produkce odvětví míří do zahraničí a hodnota exportu loni dosáhla přibližně 66 miliard korun. Z úspěchu velkých výrobců přitom těží také stovky tuzemských dodavatelů, technické školy a regiony, v nichž podniky působí.
Další atrakce čeká na fanoušky železnice 26. září při Dni železnice. Cestující tehdy dostanou výjimečnou možnost svézt se soupravou taženou současně dvěma parními lokomotivami. Zároveň půjde o poslední příležitost projet se motorovým vozem M27 přezdívaným „Ponorka“, který své jméno získal díky futuristickému vzhledu a kulatým oknům.
Úzkokolejka tak dnes není jen nostalgickou připomínkou starých časů. Znovu funguje jako turistický magnet a zároveň hledá způsob, jak vrátit život i místům kolem trati. A právě spojení historických vlaků, starých nádraží a nového využití může být její největší výhodou.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.