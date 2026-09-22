Zisk Škody Group vyskočil o 140 procent. Továrny zvládnou až o sto vlaků ročně víc
Škoda Group po rekordním loňsku dál zrychluje. V prvním pololetí zvýšila provozní zisk o 140 procent na zhruba 2,7 miliardy korun a získala nové zakázky za více než 11 miliard. Růst táhnou především železniční vozidla, zejména bateriové a hybridní vlaky, a skupina se díky investicím připravila na výrazné navýšení výroby.
Škoda Group navázala na rekordní loňský rok výrazným růstem. V prvním pololetí zvýšila provozní zisk EBITDA meziročně o 140 procent na 111 milionů eur, tedy zhruba 2,7 miliardy korun. Tržby vzrostly o 32 procent na 726 milionů eur (17,66 miliardy korun) a hodnota nových zakázek stoupla o 47 procent na 475 milionů eur (11,55 miliardy korun). Výsledky oznámil generální ředitel Petr Novotný na berlínském veletrhu dopravní techniky InnoTrans.
Za růstem stojí mimo jiné investice do výrobních závodů a vyšší provozní efektivita. Jen loni skupina investovala 2,6 miliardy korun do rozšíření kapacit. Díky tomu může bez dalších velkých investic zvýšit výrobu až o sto vlaků ročně.
„Zvýšenou kapacitu využijeme pro naše vlastní zakázky, ale i pro spolupráce s dalšími výrobci,“ uvedl Novotný. Člen představenstva Jaroslav Zoch doplnil, že pozitivních výsledků dosahuje také turecký výrobce autobusů Temsa, v němž Škoda Group vlastní poloviční podíl. Jeho výsledky však nejsou do hospodaření skupiny zahrnuty.
České železniční firmy získávají významné zakázky od Litvy přes Polsko až po Uzbekistán. Zhruba polovina produkce odvětví míří do zahraničí a hodnota exportu loni dosáhla přibližně 66 miliard korun. Z úspěchu velkých výrobců přitom těží také stovky tuzemských dodavatelů, technické školy a regiony, v nichž podniky působí.
Od Litvy po Uzbekistán. České vlaky dobývají svět
Zprávy z firem
České železniční firmy získávají významné zakázky od Litvy přes Polsko až po Uzbekistán. Zhruba polovina produkce odvětví míří do zahraničí a hodnota exportu loni dosáhla přibližně 66 miliard korun. Z úspěchu velkých výrobců přitom těží také stovky tuzemských dodavatelů, technické školy a regiony, v nichž podniky působí.
Nejvíce rostou zakázky na vlaky
Hlavním tahounem nových objednávek je železniční výroba, která meziročně posílila o 129 procent. Zájem dopravců se soustředí především na bateriové a hybridní jednotky, které mohou pomoci rozšiřovat bezemisní dopravu i na tratích bez elektrifikace.
Škoda Group získala zakázky na dodávku až 16 bateriových vlaků do Lotyšska a až 36 na Slovensko. Novou generaci bateriového RegioPanteru nyní představuje na veletrhu InnoTrans. Rostou také servisní zakázky a prodej komponentů.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Tramvaje míří do dalších evropských měst
Skupině se daří rovněž v městské dopravě. Pražské tramvaje Škoda ForCity Plus 52T už ujely přes milion kilometrů a přepravily 12 milionů cestujících. Pražský dopravní podnik letos využil opci na dalších 25 vozů.
Nové tramvaje Škoda mají jezdit také ve švédské Uppsale a italském Bergamu, další vozy si objednal německý Brandenburg. Jen v Německu už skupina prodala přes 300 tramvají do 11 měst.
Roste i trolejbusový byznys. Do německého Esslingenu Škoda dodává až 61 vozidel, která mají podpořit přechod města na plně bezemisní veřejnou dopravu. Další dodávky směřují do Sofie, Tallinnu a Plzně.
Generální ředitel strojírenské společnosti Škoda Group Petr Novotný jednal s indickým premiérem Naréndrou Módím. Firma o tom informovala v tiskové zprávě a uvedla, že chce systematicky posilovat svou přítomnost na indickém trhu. Podle společnosti je Novotný prvním generálním ředitelem české firmy, který přímo jednal s předsedou indické vlády.
Historické jednání: Škoda Group posiluje v Indii, její šéf jednal s premiérem Módím
Zprávy z firem
Generální ředitel strojírenské společnosti Škoda Group Petr Novotný jednal s indickým premiérem Naréndrou Módím. Firma o tom informovala v tiskové zprávě a uvedla, že chce systematicky posilovat svou přítomnost na indickém trhu. Podle společnosti je Novotný prvním generálním ředitelem české firmy, který přímo jednal s předsedou indické vlády.
Škoda se chce prosadit i mimo Evropu
Prioritou skupiny zůstávají elektrické, bateriové a hybridní vlaky pro regionální a příměstskou dopravu. Vedle českého a slovenského trhu chce Škoda Group dále posilovat export do Evropy a více se zaměřit také na střední Asii, Spojené státy a Indii. Otevřená je i spolupráci s dalšími evropskými výrobci kolejových vozidel.
Škoda Group zaměstnává přibližně 10 tisíc lidí, především v Plzni, na severu Moravy a ve Finsku. Na sociálním a zdravotním pojištění a daních ročně odvádí zhruba 2,5 miliardy korun.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.