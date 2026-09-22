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newstream.cz Zprávy z firem Zisk Škody Group vyskočil o 140 procent. Továrny zvládnou až o sto vlaků ročně víc

Zisk Škody Group vyskočil o 140 procent. Továrny zvládnou až o sto vlaků ročně víc

Výrobní hala společnosti Škoda Ekova patřící do skupiny Škoda Group
ČTK
ČTK, fry
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Škoda Group po rekordním loňsku dál zrychluje. V prvním pololetí zvýšila provozní zisk o 140 procent na zhruba 2,7 miliardy korun a získala nové zakázky za více než 11 miliard. Růst táhnou především železniční vozidla, zejména bateriové a hybridní vlaky, a skupina se díky investicím připravila na výrazné navýšení výroby.

Škoda Group navázala na rekordní loňský rok výrazným růstem. V prvním pololetí zvýšila provozní zisk EBITDA meziročně o 140 procent na 111 milionů eur, tedy zhruba 2,7 miliardy korun. Tržby vzrostly o 32 procent na 726 milionů eur (17,66 miliardy korun) a hodnota nových zakázek stoupla o 47 procent na 475 milionů eur (11,55 miliardy korun). Výsledky oznámil generální ředitel Petr Novotný na berlínském veletrhu dopravní techniky InnoTrans.

Za růstem stojí mimo jiné investice do výrobních závodů a vyšší provozní efektivita. Jen loni skupina investovala 2,6 miliardy korun do rozšíření kapacit. Díky tomu může bez dalších velkých investic zvýšit výrobu až o sto vlaků ročně.

„Zvýšenou kapacitu využijeme pro naše vlastní zakázky, ale i pro spolupráce s dalšími výrobci,“ uvedl Novotný. Člen představenstva Jaroslav Zoch doplnil, že pozitivních výsledků dosahuje také turecký výrobce autobusů Temsa, v němž Škoda Group vlastní poloviční podíl. Jeho výsledky však nejsou do hospodaření skupiny zahrnuty.

Výrobci kolejových vozidel

Od Litvy po Uzbekistán. České vlaky dobývají svět

Zprávy z firem

České železniční firmy získávají významné zakázky od Litvy přes Polsko až po Uzbekistán. Zhruba polovina produkce odvětví míří do zahraničí a hodnota exportu loni dosáhla přibližně 66 miliard korun. Z úspěchu velkých výrobců přitom těží také stovky tuzemských dodavatelů, technické školy a regiony, v nichž podniky působí.

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Nejvíce rostou zakázky na vlaky

Hlavním tahounem nových objednávek je železniční výroba, která meziročně posílila o 129 procent. Zájem dopravců se soustředí především na bateriové a hybridní jednotky, které mohou pomoci rozšiřovat bezemisní dopravu i na tratích bez elektrifikace.

Škoda Group získala zakázky na dodávku až 16 bateriových vlaků do Lotyšska a až 36 na Slovensko. Novou generaci bateriového RegioPanteru nyní představuje na veletrhu InnoTrans. Rostou také servisní zakázky a prodej komponentů.

Tramvaje míří do dalších evropských měst

Skupině se daří rovněž v městské dopravě. Pražské tramvaje Škoda ForCity Plus 52T už ujely přes milion kilometrů a přepravily 12 milionů cestujících. Pražský dopravní podnik letos využil opci na dalších 25 vozů.

Škoda ForCity Plus 52T ČTK

Nové tramvaje Škoda mají jezdit také ve švédské Uppsale a italském Bergamu, další vozy si objednal německý Brandenburg. Jen v Německu už skupina prodala přes 300 tramvají do 11 měst.

Roste i trolejbusový byznys. Do německého Esslingenu Škoda dodává až 61 vozidel, která mají podpořit přechod města na plně bezemisní veřejnou dopravu. Další dodávky směřují do Sofie, Tallinnu a Plzně.

Generální ředitel strojírenské společnosti Škoda Group Petr Novotný jednal s indickým premiérem Naréndrou Módím

Historické jednání: Škoda Group posiluje v Indii, její šéf jednal s premiérem Módím

Zprávy z firem

Generální ředitel strojírenské společnosti Škoda Group Petr Novotný jednal s indickým premiérem Naréndrou Módím. Firma o tom informovala v tiskové zprávě a uvedla, že chce systematicky posilovat svou přítomnost na indickém trhu. Podle společnosti je Novotný prvním generálním ředitelem české firmy, který přímo jednal s předsedou indické vlády.

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Škoda se chce prosadit i mimo Evropu

Prioritou skupiny zůstávají elektrické, bateriové a hybridní vlaky pro regionální a příměstskou dopravu. Vedle českého a slovenského trhu chce Škoda Group dále posilovat export do Evropy a více se zaměřit také na střední Asii, Spojené státy a Indii. Otevřená je i spolupráci s dalšími evropskými výrobci kolejových vozidel.

Škoda Group zaměstnává přibližně 10 tisíc lidí, především v Plzni, na severu Moravy a ve Finsku. Na sociálním a zdravotním pojištění a daních ročně odvádí zhruba 2,5 miliardy korun.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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