Miliardy po Giorgiu Armanim převezne jeho nadace. Hlavní slovo získá jeho partner
Módní společnost zesnulého návrháře Giorgia Armaniho zdědí jeho nadace. Největší slovo v řízení firmy bude mít Armaniho životní partner Pantaleo dell´Orco, který dostane čtyřicet procent hlasovacích práv.
Giorgio Armani, čtvrtý nejbohatší Ital, sepsal závěť několik měsíců před smrtí. Nadaci Giorgia Armaniho bude podle textu závětí, které notářka otevřela ve čtvrtek, svěřen celý kapitál společnosti Giorgio Armani. Ta vlastní firmy působící v módním průmyslu, založené známým návrhářem. Armaniho v závětích také upravuje možnost, že jeho nadace část kapitálu odprodá jiným známým módním skupinám, například LVMH či EssilorLuxottica. Píše agentura ANSA.
Zemřel italský módní návrhář a zakladatel slavné značky Giorgio Armani. Bylo mu 91 let. Značku luxusního oblečení, která nese jeho jméno, založil v roce 1975.
Leaders
Armani, který zemřel minulý týden ve věku 91 let, také svěřil hlasovací práva ve firmě některým ze svých blízkých. Dell´Orco získá 40 procent hlasovacích práv, vnuci Silvana Armaniová a Andrea Camerana pak 15 procent každý. Nadace, v jejímž vedení jsou Dell´Orco i Armaniho příbuzní, bude mít 30 procent hlasů. Velký vliv bude mít na budoucnost ve firmě právě Dell´Orco, který již ve společnosti působí.
Časopis Forbes označil Armaniho za čtvrtého nejbohatšího Itala. Na začátku roku odhadl hodnotu jeho majetku na zhruba 12 miliard dolarů (250 miliard korun), odhady italských médií mluví o hodnotě od 11 do 13 miliard eur (275 až 325 miliard korun). Armani vlastnil i akciové podíly v jiných firmách, umělecká díla či luxusní nemovitosti.
Odvětví luxusního zboží prochází významnými změnami. Zatímco v minulosti bylo vnímáno jako něco exkluzivního, co si nemůže dovolit každý, dnes se zejména v Číně dostává do popředí pojem „luxusní ostuda“. Ekonomická nejistota a přísné sociální zásady vlády totiž nabádají spotřebitele k menší okázalosti. Tyto změny negativně ovlivňují prodej řady známých luxusních značek. A nejen tam. Celkově lze pozorovat změnu chování spotřebitelů a posun k takzvanému „tichému luxusu“, což podtrhuje i aktuální kauza Dior a Armani, ale také hospodářské výsledky prodejů dalších módních domů.
