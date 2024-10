Miliardář Krsek získal většinu v britském výrobci zdravotnických technologií

Investiční společnost BHM group podnikatele Tomáše Krska koupila většinový podíl v britské společnosti Brandon Medical. Je výrobcem zdravotnických technologií, zejména chirurgických světel či digitálních řešení pro operační sály. Cenu transakce BHM Group neuvedla.

BHM group akvizici realizovala prostřednictvím své dceřiné společnosti Reinsberg Group. „Akvizice Brandon Medical je dalším důležitým krokem v našem dlouhodobém úsilí budovat silný holding, který bude schopen globálně konkurovat těm nejlepším hráčům v oboru zdravotnických technologií,“ řekl šéf BHM group Jan Černý. Podle partnera BHM Group Jana Izáka, který transakci řídil, tím firma získala významný podíl na britském trhu.

„Jako součást skupiny Reinsberg nyní máme příležitost využít širokého spektra odborných znalostí, zdrojů a inovací. To nám umožní urychlit inovace a zvýšit hodnotu, kterou přinášíme našim zákazníkům a partnerům,“ uvedl generální ředitel společnosti Brandon Medical Adrian Hall.

Reinsberg Group v současnosti zastřešuje kromě Brandon Medical také polského výrobce modulárních a integračních systémů či zdravotnického nábytku pro nemocnice ALVO Medical, dále polského výrobce zdravotnického vybavení specializujícího se na operační stoly a nemocniční postele Famed Žywiec a německou společnost medifa, která působí v oblasti chirurgických stolů, operačních světel a modulárních řešení pro nemocniční prostory. S těmito značkami dosahují firmy pod Reinsberg Group ročních tržeb přes 90 milionů eur (přes 2,2 miliardy korun).

BHM group je středoevropská investiční skupina, která spravuje desítky společností v zemích, jako je Německo, Finsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko a Česko.

