Miliardář Krsek prodal podíl v dodavateli operačních sálů

BHM Group miliardáře Tomáše Krska prodala podíl ve skupině Block z Valašska, která je dodavatelem operačních sálů. Za nezveřejněnou sumu ji odkoupil investiční fond Central Europe Industry Partners (CEIP). Newstream o transakci informovala poradenská společnost KPMG, která prodej zprostředkovala. V posledních letech se firma Block přeorientovala z ruského na středoevropský trh.

Reklama

„Jsme hrdí na to, že jsme přispěli k úspěchu skupiny Block a předáváme ji novému vlastníkovi v nejlepší kondici. Její tržby v současné době dosahují 1,5 miliardy korun a firma je zakázkově naplněná,“ uvedl výkoný ředitel BHM Group Jan Černý.

Skupina Block byla podle údajů v obchodním rejstříku založena v roce 1991. Má dva výrobní závody v Česku a na Slovensku. Své produkty dodává především na trhy ve střední Evropě, ale také do Německa, Švýcarska či Austrálie. Zaměstnává téměř 300 lidí.

„Pro celou tuzemskou ekonomiku je dobrou zprávou, že se Block bude dále rozvíjet za pomoci českého kapitálu,“ uvedl k transakci Adam Páleníček z KPMG.

Mise splněna

„Když jsme do skupiny Block před deseti lety vstoupili, čekal nás úkol restrukturalizovat firmu, rozšířit její produktové portfolio, podpořit její rozvoj na trzích střední Evropy a postavit silný tým, který společnost bude dále rozvíjet. To se nám povedlo, skupinu jsme posílili o několik synergických akvizic, etablovali ji jako dominantního hráče na místních trzích a naše mise tím úspěšně skončila,“ doplnil Jan Izák, Associate Partner v BHM Group.

BHM v prohlášení uvedla, že směřování skupiny Block, která se zaměřuje na velké investiční celky, již nezapadá do jejího portfolia výrobních firem ve zdravotnictví.

„Jsme rádi, že ji můžeme předat silné české investiční skupině CEIP, která se netají tím, že chce společnost dále rozvíjet a má s ní velké plány do budoucna,“ dodal Izák.

„Block výborně zapadá do naší dlouhodobé strategie, kdy se soustředíme na lokální výrobní a servisní společnosti s vysokou přidanou hodnotou a vlastním produktem,“ uvedl Ondřej Benáček z CEIP.

Investice fondu CEIP směřují především do průmyslově-výrobních, servisních a technologických společností za účelem jejich aktivní správy a zhodnocení. Činnost zahájil v roce 2017 a aktuálně alokuje prostředky za svého druhého fondu CEIP II, který má pod správou téměř 1,6 miliardy korun.

BHM group je středoevropská investiční skupina, kterou v roce 2013 založil podnikatel a filantrop Tomáš Krsek. Skupina spravuje desítky společností v zemích, jako je Německo, Finsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko a Česká republika. Investuje v oblasti obnovitelné energetiky a zdravotnictví a do nemovitostí. Hodnota jejích aktiv přesahuje miliardu eur.

Kdo prodal firmu loni, dostal nejlepší cenu. Příležitostí ubývá, tvrdí Mesenský z KPMG Money Na trhu fúzí a akvizic bude opět rušno. Prodávající kvůli očekávané recesi nejspíš ale dostanou horší cenu. Na trh pak přijdou ve velkém také noví hráči, zejména family offices a private equity fondy, uvedl poradce M&A a partner KPMG Igor Mesenský na konferenci Investiční výhledy, kterou pořádala EMUN Investiční společnost. Stanislav Šulc Přečíst článek

Francouzští králové luxusu zestárli. Co čeká jejich impéria? Leaders Arnault a Pinault, dva francouzští rivalové, vlastníci domů s nejvyšší módou. Jednomu patří Louis Vuitton a Dior, druhému Gucci a Balenciaga. Leckdo si je plete. Nápověda: Pinault mladší má za ženu Salmu Hayek. Arnault je ale větší a úspěšnější, zvlášť v posledních letech. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Preventivní restrukturalizace pomohou finančně ohroženým. I v realitním sektoru Reality Účinný je už půl roku, ale moc se o něm nemluví. Zákon zavádějící preventivní restrukturalizace chce pomoci podnikům ve finančních problémech předejít insolvenci. Ať jako dlužníci či věřitelé, nový právní nástroj by mohly využít i některé hotely, pronajímatelé průmyslových nemovitostí a případně i další hráči na realitním trhu. Detaily v rozhovoru přibližuje Pavla Křečková, Head of Banking, Finance and Real Estate v KPMG Legal. nst Přečíst článek