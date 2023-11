Mexická revoluce v dopravě. Země chystá návrat vlaků pro přepravu cestujících

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador chce, aby se na železnici v jeho zemi vrátily vlaky pro přepravu cestujících. Za tímto účelem vydal v pondělí výnos, uvedla agentura EFE. V současné době železniční tratě v Mexiku využívají téměř výlučně nákladní vlaky.

López Obrador, který je vášnivým příznivcem železnice, oznámil svůj krok na začátku listopadu. Výnosem nařídil soukromým provozovatelům tratí, aby na drahách, které spravují, umožnili provoz i osobních vlaků. Jedná se o sedm tratí o celkové délce zhruba 20 tisíc kilometrů.

„Není to vyvlastnění, počítá s tím zákon i ústava,“ řekl o svém rozhodnutí López Obrador. Dodal, že tak chce napravit chybu, kterou podle něj udělali jeho předchůdci v roce 1995, když svěřili provoz drah soukromým správcům. Krok současná hlava státu považuje za „neštěstí“, protože vedl k faktickému zániku osobní dopravy na mexických kolejích.

Prezident vyzval současné provozovatele tratí, aby se přihlásili do veřejné soutěže pro provoz osobních vlaků. Pokud by tak neučinili, tak by podle mexického tisku mohl nakonec službu provozovat sám stát. Na podání nabídek mají firmy čas do ledna příštího roku.

Za svého mandátu López Obrador podpořil několik velkých železničních projektů. Nejspornějším z nich je nová trať Tren Maya (vlak Mayů), která povede po Yucatánském poloostrově a podle kritiků má její výstavba nepříznivý dopad na tamní životní prostředí i památky z dob mayské civilizace. Podle prezidenta však nová železniční trať přinese regionu prosperitu.

Vláda také podporuje obnovu takzvaného mezioceánského koridoru, který spojuje přístavní města Coatzacoalcos ležící u Atlantiku s přístavem Salina Cruz na tichooceánském pobřeží. Obnovená trať, do které chce Mexiko investovat skoro tři miliardy dolarů (67 miliard korun), by podle vládních plánů měla konkurovat Panamskému průplavu, který má v poslední době problémy s dostatkem vody. V tomto případě by se však jednalo hlavně o nákladní dopravu.