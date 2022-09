Majitele českých portálů Hotel.cz a Spa.cz kupují Poláci

Internetová a mediální společnost Wirtualna Polska Holding kupuje společnost Szallas Group, mimo jiné majitele českých rezervačních portálů Hotel.cz a Spa.cz. Cena? 82 milionů eur.

Společnost Szallas Group změní majitele. Od předchozího většinového vlastníka, maďarského investičního fondu PortfoLion Capital Partners, ji kupuje holding Wirtualna Polska.

Podpis dohody je podle vyjádření stran jednou z největších akvizic v oblasti cestovního ruchu v regionu střední a východní Evropy. Hodnota transakce je 72 milionů eur plus čistá hotovost společnosti, která je k datu uzavření transakce odhadnuta na přibližně 10 milionů eur. Celková hodnota akvizice je tak 82 milionů eur.

Mezi akcionáři maďarské PortfoLion je i šestice čekých podnikatelů, majitelů českých rezervačních portálů Hotel.cz, Hotely.cz a Spa.cz. Figuruje mezi nimi Pavel Kotas a Milan Petr z Hotel.cz, Richard Šipoš ze Spa.cz, Tomáš Pětivoký z portálu Hotely.cz a další dva manažeři. Společně se stali akcionáři skupiny Szallas v roce 2019, kdy sloučili své české rezervační portály s maďarskými a rumunskými protějšky, aby vytvořili regionální skupinu Szallas Group.

„Jsme hrdí, že se nám v této nyní končící éře podařilo, společně s manažery a zaměstnanci Szallas Group, vybudovat silnou regionální značku a stabilní firemní zázemí. Pevně ​​věříme, že tato skvělá spolupráce byla klíčem tohoto úspěšného příběhu,“ shrnul Tibor Győrbiró, partner fondu PortfoLion.

„S jejich (firmy Wirtualna Polska - pozn. red) zkušenostmi a zázemím v online podnikání, budou české hotely jednoznačně těžit z rostoucího počtu turistů z okolních zemí, cestujících do České republiky. Čeští turisté mohou naopak profitovat z lokální zákaznické péče a přizpůsobených rezervačních služeb pro své cesty do ještě více destinací střední, jižní a východní Evropy,“ uvedl k akvizici Kotas, bývalý spolumajitel Szallas Group.

Szallas Group nyní nabízí ubytování v celkem 87 tisících zařízeních, které se po transakci mohou rozrůst až na 100 tisíc. V období od července 2021 do června 2022 zprostředokovala jeden milion rezervací. Výnosy Szallas Group dosáhly celkové hodnoty zprostředkovaných cestovních služeb v objemu 200 milionů eur, to je desetkrát tolik, co rok před akvizicí PortfoLionem.

Nový management Szallas Group poskytnuto Szallas Group

„Chceme pokračovat v růstové trajektorii, kterou jsme vytvořili spolu s PortfoLionem, dalšími akvizicemi a organickým růstem v regionu střední a východní Evropy. Stát se členem tak velké a rychle rostoucí skupiny, jako je Wirtualna Polska Holding, otevírá nové příležitosti pro náš skvělý tým, čítající 350 zaměstnanců, zejména ohledně našeho polského portfolia,“ uzavřel József Szigetvári, CEO Szallas Group.

Očekává se, že transakce bude oficiálně dokončena během podzimu, po schválení maďarským antimonopolním úřadem.

