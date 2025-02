Musk má provést i audit Pentagonu

Americký prezident Donald Trump pověřil miliardáře Elona Muska, aby prověřil také výdaje ministerstva obrany, informují agentury Reuters a AFP.

Musk od Trumpa už dříve dostal obecný úkol omezit vládní výdaje a zeštíhlit státní správu z pozice vedoucího týmu označovaného jako úřad pro efektivitu vlády, zkráceně DOGE.

Co přesně má být podle představ Trumpa výsledkem Muskovy prověrky Pentagonu, zatím není jasné. Spojené státy mají zdaleka nejvyšší výdaje na obranu ze všech zemí světa, připomíná AFP. V roce 2023 na ni daly kolem 3,4 procenta svého hrubého domácího produktu.

V rámci svých snah o omezení výdajů Trump už nařídil mimo jiné přezkoumat financování všech neziskových organizací, které dostávají vládní peníze. Chystá se také ministerstvo školství a také zrušit americkou agenturu pro mezinárodní rozvoj (USAID), která je přitom zásadní pro humanitární pomoc v řadě zemí světa. V pátek však federální sudce nařídil dočasně pozastavit plány na propouštění zaměstnanců americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID).

Žalobu na administrativu nového amerického prezidenta podala ve čtvrtek největší odborová skupina zastupující americké federální pracovníky. Argumentovala, že opatření týkající se USAID jsou „protiústavní a nezákonná“.

Americký okresní soudce Carl Nichols, kterého do funkce jmenoval Trump, zablokoval příkaz, který poslal tisíce zahraničních pracovníků USAID na nucenou dovolenou a dával jim pouhých 30 dní na to, aby se na vládní náklady přestěhovali s rodinami a domácnostmi zpět do USA. Podle soudce by takovým nařízením vznikla zaměstnancům a jejich manželkám a dětem zbytečná rizika a náklady.

