Trh s luxusním zbožím letos poroste nejpomaleji od pandemie. Brzdí ho Čína

Celosvětový prodej luxusního zboží pro osobní potřeby, jako jsou oděvy, doplňky a kosmetické výrobky, v letošním roce čeká spíše stagnace. Při konstantních směnných kurzech by mohl vykázat růst, který ale meziročně nepřekročí čtyři procenta. To bude nejslabší výkon od roku 2020, tedy od začátku pandemie. Za letošní slabý růst bude zodpovědná hlavně Čína, kde se nejbohatší lidé vyhýbají okázalému předvádění. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila společnost Bain & Company.

Náznaky oživení se objevily ve Spojených státech, kde táhnou růst hlavně bohatší zákazníci. Mladší a méně majetní lidé nákupy nadále odkládají. V Evropě a Japonsku podporuje prodej luxusního zboží návrat zahraničních zákazníků.

Zpomalení růstu poptávky po luxusním zboží je nejvýraznější v Číně, kde ekonomická nejistota doléhá na střední třídu. Ty, kteří si luxus stále mohou dovolit, pak nejistota nutí k opatrnosti, aby nebyli příliš okázalí. V prostředí nezaměstnanosti, sociální a ekonomické krize totiž bohatší Číňané, kteří začali znovu cestovat, utrácejí mimo svou vlast.

Stud z luxusu

„Poprvé v historii máme v Číně takzvaný stud z luxusu,“ uvedla partnerka firmy Bain Federica Levatová. Trh je podle ní teď ve fázi stagnace.

Zpráva posílí obavy investorů, že se poptávka po luxusním zboží v Číně neodrazí ode dna. Tyto obavy v posledním roce způsobily pokles cen akcií firem LVMH a Kering, vlastníka značky Gucci, upozornila agentura Reuters. Zpráva ale také podpoří očekávání, že značkám na horním konci trhu, jako je Hermés, se bude za současných podmínek dařit lépe.

Místo toho, aby se zákazníci hrnuli do nákupních center, domlouvají si soukromé schůzky a volí spíše nenápadnou a diskrétní módu než viditelně okázalé zboží, uvedla rovněž Levatová. Předpověděla nicméně, že tento trend, který úzce souvisí se specifickou ekonomickou situací, nemusí trvat dlouho.

