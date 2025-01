Jindřich Ježek z ppm factum: Nevěřím pohádkám, potřebuji fakta

Na začátku listopadu se stal Jindřich Ježek generálním ředitelem v ppm factum pro Českou republiku a Slovensko. Předchozích letech pracoval v nadnárodních společnostech Kraft Foods/Mondelēz, SC Johnson, Lactalis, Müller. Své zkušenosti nasbíral také v USA, kde na zelené louce stavěl distribuci a marketing menší české firmy.

Co ppm factum pro své klienty všechno dělá a jaké služby nabízí?

Ppm factum je široce rozkročená společnost, která funguje již 24 let. Má několik divizí, které nabízejí služby zejména pro retailové klienty, rychloobrátkové a tabákové firmy. Mezi páteřní služby patří merchandising, kde pro dodavatele nabízíme doplňování zboží do reálů maloobchodních prodejen či změny v planogramech regálů. Další divizí je Brand Activation, což je plně marketingová divize, která spolupracuje s velkými firmami na jejich marketingovém konceptu a zajišťuje jim i podlinkové aktivity (např. ochutnávky, podpora nových výrobků v místě prodeje atd.). Ppm factum dále dělá Retail Audit (sledování prodeje na regálu a druhotných vystavení), klasický Průzkum trhu, Inventář prodejen, skladování POS materiálů a remodeling prodejen.

Co Vás vedlo ke změně a přijmul jste místo generálního ředitele?

S majiteli ppm factum jsem byl v kontaktu ještě před svým nástupem. Řešili jsme společně jeden projekt, kde jsme se trošičku oťukali. Vše jak v profesních diskuzích, tak i taková ta „lidská chemie“ dobře fungovalo a tak jsme se společně dohodli na další spolupráci. Po mém nástupu mne zaujalo, že ppm factum jako česká firma má loajální zaměstnance, kteří zde pracují dlouhodobě. To je pro mne totiž signálem, že se k nim majitelé chovají dobře, což vypovídá o lidském rozměru firmy.

Zastávám teorii, že lidský přístup uvnitř firmy není samozřejmý, ale pro mne je velice podstatný, abych svoji práci dělal s nadšením. Myslím, že správný přístup vedení a „správný“ šéf umožňující lidem se rozvíjet a profesně růst, může celou firmu posunout o několik „mílí“ dál. Dodnes si pamatuji na svého šéfa, který mi dal dost prostoru, abych se rozvíjel, a jenom lehce mne korigoval, abych dělal věci správně. Snažím se tento jeho způsob co nejvíce napodobit.

Jaká byla Vaše kariérní cesta než jste přišel do ppm factum?

Začínal jsem v korporaci v oddělení marketingu, dělal jsem ve firmě Kraft Foods nyní Mondelēz na značkách Milka, Jakobs, Dadák a neskutečně mě to bavilo. Velká korporace má sice spoustu byrokracie, ale zase vás hodně naučí. Pomůže vám vidět věci v souvislostech a to vás posune. Měl jsem to štěstí a snad i schopnosti, že mne v Mondelēz poslali „na zkušenou“ do centrály společnosti ve Vídni, což byla skvělá pracovní zkušenost. V té době mi bylo 30 let a z Čech, kde jsem měl úžasnou pracovní pozici, jsem byl najednou ve Vídni. Jako „kluk z východu“, což jsem pro lidi na centrále, kteří byli z různých částí převážně západní Evropy a také z USA, byl, jsem se musel nějak prosadit. Všichni byli seniornější než já a musel jsem tam tak ukázat, že něco umím. Jak moc se mi to povedlo, nedokážu říct. Byla to obecně náročná ale velice užitečná zkušenost. Neodcházel jsem sice se „standing ovation“, ale považuji svoje působení za úspěšné, protože jsme splnili všechny úkoly před nás postavené.

Po návratu jsem do roka Mondelēz opustil a vydal se řídit a dále rozvíjet spolučnost Müller. Tam jsem byl asi dva roky, když mne oslovila firma, která se zabývala dálkově ovládanými modely letadel a vrtulníků a nabídla mi možnost založit pobočku ve Spojených státech. Na jednu stranu jsem si říkal, že když opustím Müller, tak se tam nevrátím, ale na druhou stranu nabídka odjet a založit firmu do USA se už asi nebude opakovat. Tak jsem si samozřejmě vybral USA, kde jsem začal budovat novou pobočku. To bylo zajímavý už jen v tom, že jedete do cizí země, která má jiný charakter, lidé se chovají a přemýšlí zcela jinak. Po třech letech jsem pobočku, kdy obrat firmy byl po 2,5 letech 1 milión dolarů, předal místním Američanům.

Další moje zkušenosti byly ve firmách PK Solvent, postavil jsem celou novou síť TOP drogerií, SC Johnson a Lactalis. Celý svůj profesní život jsem se pohyboval v oblasti rychloobrátkových firem nebo retailu. Pozice, kde pracujete s klienty z těchto oborů, je pro mě úplně nejlepší možné spojení, protože to je to, čemu díky své profesní historii velice dobře rozumím a dokážu se v problematice firmy rychle zorientovat. Proto jsem i rád, že jsem mohl nastoupit právě do ppm factum.

Jaké novinky mohou klienti ppm factum očekávat?

O novinkách, bych asi úplně nemluvil. Ppm factum je stabilní firma, funguje velice dobře, takže není důvod začít něco razantně měnit. Možná bych ale zmínil jednu věc. S majiteli jsme si definovali, že je třeba začít používat umělou inteligenci na procesy, u kterých si určíme, že mají smysl a posunou naši práci dál.

AI našemu byznysu pomůže, protože v ní vidíme spoustu příležitostí. A to je také jeden z mých hlavních úkolů. Nejde totiž o to firmu měnit zvenku, ale zevnitř, aby se lidem pracovalo efektivněji a usnadnilo jim to práci, která jim zabere hodně času.

Dalším důvodem využívání umělé inteligence je, že se chceme profilovat i jako technologicky zdatná a moderní firma. AI je to, čím chceme podpořit růst firmy a tím se posuneme dál. Samozřejmě tím pádem nabídneme lepší službu i našim klientům. To tedy znamená, že to co je lepší pro mě, znamená minimálně rychlejší servis nebo službu pro klienta.

Společnost ppm factum se specializuje na poskytování služeb v oblasti retail marketingu. Jaké jsou podle vás nejčastější nedostatky na prodejnách, které zabraňují zvýšení efektivity samotného prodeje? Co by se podle Vás mělo změnit?

Když to porovnám se zahraničím, tak náš maloobchodní trh je z hlediska toho, jak je prezentované zboží v regálech zákazníkům na velice dobré úrovni. Pokud se podívám na tři základní segmenty moderního trhu (hyper/supermarket, diskonty a nezávislý trh), tak první je velice dobře organizovaný a prezentace zboží je tam velmi dobře dělaná. V zahraničí, častokrát i v západních zemích je to o hodně horší. V ČR potřebujete mít zboží neustále na regálu. Musí být správně umístěné a označené cenovkou, protože když tam nemáte cenovku, tak si zboží nikdo nekoupí. Teď nemluvím o akcích, kdy lidé přijdou a během chvíle zboží vykoupí. Samozřejmě je možnost na zlepšení a sami super/hypermarkety na tom pracují, ale my jako ppm factum jsme častokrát ty ruce, které to dělají.

Když se zpětně podívám i na komunikaci s řetězci, tak jméno naší společnosti je velice dobře zapsané. To je zároveň podle mě i jeden z důvodů, proč je naše firma široce rozkročená. Zakládáme si na tom, aby klient věděl, ať už je to maloobchod nebo dodavatel, že když nám zaplatil, tak od nás dostane profesionální práci.

Navíc se hodně spoléháme na jasný a rychlý reporting, takže klient má požadovanou informaci, že je práce odvedená, ihned. Na transparentním reportingu, kde je spousta informací online, si velice zakládáme. Dám vám příklad, když je na Albertu v Hostivaři nový výrobek, který si tam klient dal v úterý, tak my jsme schopni ho informovat, že tam skutečně již v ten den je umístěný v regálu a ne třeba až od středy. My tam totiž jsme osobně už v daný den a klient má reálná čísla, která si může zkontrolovat, což je podle mě taky jeden z důvodů úspěchu naší firmy.

Co říkáte na elektronické cenovky v obchodech, kdy se např. hodinu před zavřením obchodu sníží ceny i třeba z důvodu, aby se potravinami neplýtvalo, nebylo by dobré to zavést také v Česku?

Ne. A víte proč? Protože západní trh je zcela odlišný od trhu v ČR. V Německu představuje nákup ve slevách asi 20 procent, ale v České republice je to podle aktuálních dat přes 60 procent. Takže jinými slovy, proč bychom ještě zlevňovali cenu, která je už sama o sobě nízká? Myslím si, že už by to bylo kontraproduktivní a všichni samozřejmě musí nějak vydělávat. Prodej je také určitá služba, tak nemusíte pořád bojovat jenom s cenou. Ačkoliv my jako Češi jsme si podle mě trošku historicky zvykli na to, že zlevňujeme a zlevňujeme, ale v nějakém okamžiku to musí skončit.

Jak vidíte konkurenci ppm factum?

To, co děláme my, dělá mnoho firem, ale na té úrovni a v takové kvalitě jako my je jich opravdu málo. Konkurenci tady určitě máme, ale my jsme opravdu velmi výjimeční. Jsme schopni velice pružně reagovat na poptávku po doplňující službě (máme k dispozici týmy lidí), do obchodu posíláme vyškolené profesionály a klient dostane reálný přehled (reporting), jak to s jeho zbožím na dané prodejně vypadá. My mu ukážeme, že tam všechno má a může si to jít zkontrolovat. My měníme ta pravidla, my ukazujeme, že peníze nebyly vyhozeny zbytečně, protože ne každý z klientů si může zkontrolovat všechny prodejny. Tady je reporting zcela zásadní.

Kde berete inspiraci pro svou práci?

Ve spoustě velkých firem jsou porady, kdy se sedí okolo stolu, projdou se čísla a hned jsou všichni nejchytřejší, pak přijdou do obchodního oddělení a řeknou, tak teď to uděláme tak a tak. Řeší se věci „od stolu“. Podle mne musíte jít do oddělení, které se bude o projekt starat a zeptat se jich, jakou s tím mají zkušenost, co je trápí a co by jim usnadnilo práci. V konečném důsledku se pak tito lidé cítí, že jste dal i na jejich rady a celá služba je pak lepší. Klient dobře vnímá, když něco běží hladce. Úplně nejlepší způsob je pak, když si sám „vyhrnete rukávy“ a pár dní s nimi děláte jejich práci. Já jsem také začal v ppm factum tak, že jsem šel na pár dní vyskladňovat. Tuhle zkušenost ničím nenahradíte.

Co říkáte třeba na „motivační knihy“ do businessu?

Dřív jsem je četl, protože už jako kluk jsem chtěl být úspěšný a měl jsem ambice. Do toho sportuju a tak velice nerad prohrávám. Umím prohrávat, ale na tenisovém kurtu nedám ani balon zadarmo. Já pořád hledám něco, jak bych byl úspěšný, vnitřně to potřebuju, je to motor a ty ambice mám pořád.

Když se mě na jednom pohovoru kdysi dávno zeptali, jestli bych mohl vyjmenovat dvě osobnosti, které obdivuju, už nevím, jak přesně ta otázka byla formulována, tak jsem odpověděl Arnold Schwarzenegger a Ivan Lendl. Oba totiž měli jedno společné. Měli cíl a šli si za ním a nic jiného je nezajímalo. Ještě bych dodal, že si navíc myslím, že člověk má dost věcí pod kontrolou a jen se pořád vymlouvá na okolnosti. Já si myslím, že kromě pár věcí dokážete ovlivnit a dokázat všechno, ale musíte mít nějaký cíl a nesmíte to prostě jenom vzdávat.

Společnost ppm factum spolupracuje s portálem mistoprodeje.cz na soutěžích Visa Czech Top Shop, POP Star CZ a jejích mutacích také na Slovensku. Jak soutěže vnímáte?

Nejsem v ppm factum tak dlouho, abych se k tomu vyjadřoval, ale oceňuji každou aktivitu, kde je hodnocení jako ve výše zmiňovaných soutěžích, postaveno na objektivním hodnocení. Cokoliv, co v retailu vytváří „nové nápady“ i třeba formou soutěže, vede k jeho růstu.

Jak trávíte volný čas? Říkal jste, že hrajete tenis, jezdíte na kole, lyžujete.

Dřív jsem hrával i fotbal, hraju tenis, chodím do posilovny, jezdím na kole. Sport je pro mě nutný ventil a kombinuji svoje aktivity podle počasí a ročních období.

Autorkou rozhovoru je Jana Follprechtová