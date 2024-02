Liberty u soudu uspěla. Ochrana před věřiteli trvá

Všeobecné moratorium, které chrání hutní podnik Liberty Ostrava před věřiteli, trvá. Krajský soud v Ostravě zjistil, že nejsou splněny zákonné podmínky pro zrušení moratoria.

Firma má v dostatečném stadiu rozpracován restrukturalizační plán a chce ho do konce příštího týdne předložit k hlasování dotčeným stranám. Novinářům to po dnešním jednání řekl soudce Viktor Břeska. Moratorium má trvat do 21. března.

K soudu ve středu dorazil i majitel koncernu GFG Alliance, kterému Liberty Ostrava patří, Sanjeev Gupta.

„Nebylo splněno především to, že by v návrhu na všeobecné moratorium byly uvedeny nepravdivé údaje, a současně platí, že soud ani nezjistil, že by podnikatel sledoval svým všeobecným moratoriem nebo celkovou preventivní restrukturalizací nepoctivý záměr,“ řekl soudce.

Jednání soudu, které nebylo veřejné, opustil Gupta asi po dvou hodinách. Při odchodu z jednací síně novinářům řekl, že přijel podpořit Ostravu a zaměstnance. Plánem podle něj je, aby se všichni zaměstnanci vrátili do práce a ostravská huť fungovala.

Guptův koncern ostravskou huť vlastní od roku 2019. Odboráři Guptu několikrát vyzvali, aby začal pracovat na spuštění provozu.

Věřitelem Liberty Ostrava je i stát - státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) firmě ručila za úvěr a za pohledávku loni zaplatila přibližně 1,5 miliardy korun. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) tento týden řekl, že majitel Liberty nemá vůli komunikovat o řešení situace s českou vládou. Pokud by se postoj majitele změnil, vláda podle Jurečky nabízí spolupráci, protože chce udržet výrobu a zaměstnanost v huti. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) před měsícem řekl, že splátky EGAP a ostatní závazky vůči státu ale firma plní.

