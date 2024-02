Lukáš Kovanda: Po dnešku existuje šance, že se výroba v hutích Liberty zase rozjede

Dnešní potvrzení moratoria Liberty Ostrava, stejně jako překvapivá osobní účast majitele hutí Gupty při soudním jednání, jsou dobrým signálem pro zaměstnance hutí.

Středeční soudní potvrzení moratoria, které chrání hutní společnost Liberty Ostrava, je dobrým signálem pro valnou většinu jejích zaměstnanců. V podstatě znamená, že společnost má ještě další čas, až do 20. března, po který může připravovat restrukturalizační plán.

Pokud jej věřitelé podniku přijmou, což je pravděpodobnější při jeho důkladném zpracování v původně určeném, dnes tedy potvrzeném termínu, existuje dobrá šance na další pokračování činnosti hutí v relativně málo pozměněné podobě.

Zatímco pokud by dnes moratorium potvrzeno nebylo, další vývoj by byl mnohem více nejistý. Poměrně překvapivá osobní účast Sandžíva Gupty při dnešním soudním jednání značí, že má relativně silný zájem na pokračování výroby a že s ním dokonce do jisté míry spojuje svůj osobní kredit.

To je rovněž dobrá zpráva pro zaměstnance hutí a ostatně i pro celou ekonomiku Moravskoslezského kraje. Pravděpodobnost, že výroba v hutích bude nadále pokračovat, po dnešku stoupá, a to tedy hned z více důvodů.