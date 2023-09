České sny o zbohatnutí na lithiu dostávají trhliny. Stačí recyklovat stávající baterie, soudí BASF a chystá masivní investice

Dostupného lithia je málo a je drahé, což je problém, protože si bez něj nedokážeme představit baterie pro elektromobily a vůbec odklon od fosilní energetiky. Poptávka však už vyvolává požadované změny na straně nabídky, lithium bude zřejmě dostupnější, než to zatím vypadá. Anebo půjde nahradit něčím jiným.

Suverénně největší chemická společnost na světě BASF s hlavním sídlem v německém Ludwigshafenu se spojila se společnostmi v USA, aby mohla vyrábět lithium-iontové baterie z recyklovaných materiálů. Jak k tomu uvádí v tiskové zprávě, očekává, že tento přístup sníží uhlíkovou stopu baterií až o čtvrtinu ve srovnání s využitím původních vytěžených materiálů.

Nejde jenom o lithium. Společné úsilí v Severní Americe má vytvořit kruhový cyklus pro recyklaci kovů, kromě lithia také kobaltu, manganu a niklu, které se k lithiu přidávají, aby baterii dále vylepšily.

Jen setina použitého lithia se recykluje

Lithium-iontové baterie najdeme v mobilních telefonech, noteboocích a další spotřební elektronice, ale pro energetiku je významné zejména jejich uplatnění v elektromobilech nebo při skladování energie v rozvodných sítích. Tam představují důležitou součást světového přechodu od fosilních paliv k obnovitelným energetickým zdrojům.

Jak uvádí studie v odborném periodiku Material Advances, trh s lithium-iontovými bateriemi ročně dosahuje hodnoty přes 40 miliard dolarů. Pro drtivou většinu těchto baterií je zatím nutné lithium nově získávat z vytěžených minerálů nebo mořské vody, protože po využití se recykluje sotva jedno procento tohoto kovu. Těžba a doprava materiálu vyžaduje použití fosilních paliv, což zhoršuje celkový ekologický výsledek lithium-iontových baterií.

Uzavřený kruh výroby a recyklace

Proto také společnost BASF tolik zdůrazňuje, že její přístup má snížit uhlíkovou stopu těchto zařízení. Současně však také nabízí výhodný zdroj cenného lithia – jeho opětovné využití.

Závod společnosti BASF v Battle Creeku v americkém státě Michigan připravuje materiály, z nichž pak americká společnost Nanotech Energy v Los Angeles vyrábí baterie. Podle nové dohody bude společnost BASF spolupracovat také se společností American Battery Technology Company (ABTC) v Renu v Nevadě, která se zabývá recyklací lithium-iontových baterií, a se společností TODA Advanced Materials, jež rovněž připravuje materiály pro lithium-iontové baterie.

Úplně jednoduše: v Severní Americe tak vznikl řetězec, v němž baterie vyrobené společností Nanotech může recyklovat společnost ABTC a získané kovy, tedy lithium, nikl, kobalt a mangan, budou využívány společnostmi TODA a BASF k výrobě nově využitelných materiálů pro baterie, čímž se kruh uzavře. Tisková zpráva zmiňuje, že na podobných projektech BASF pracuje i v Asii a v Evropě.

Hledání nových nalezišť, anebo náhrady

Podle tiskové zprávy by provoz mohl být funkční v příštím roce. Fungující recyklace lihium-iontových baterií je skutečně zapotřebí co nejdříve. V důsledku poptávky se určitě zvýší těžba lithia ve světě. Možná začne i těžba jeho českých zásob pod Krušnými horami, k čemuž by snad mohlo dojít na přelomu let 2026 a 2027. Ale nemusí to stačit.

Nicméně sháňka po lithia podporuje i vědecké výzkumy, čím levnějším a dostupnějším by se tento tak žádaný kov dal nahradit. Ve hře je například sodík. Toho je dost, najdeme jej v běžné kuchyňské soli. Zatím musí být pro uložení stejného množství energie sodíková baterie větší a těžší než při použití lithia, a taky vydrží kratší dobu. Ale to možná vědci ještě vylepší. Anebo přijdou s úplně jiným řešením. Zájem o něj ve světě je.