L'Oréal řeší problém. Jeho luxusní parfémy mají napojení na dětskou práci, zjistila BBC

Některé ingredience v parfémech dvou luxusních značek sbíraly děti, odhalilo vyšetřování britské stanice BBC. Konkrétně se jedná o jasmín, který loni v létě používaly značky Lancôme a Aerin Beauty.

Představitelé firmy L'Oréal, pod kterou spadá Lancôme, a Estée Lauder, jež vlastní Aerin Beauty, tvrdí, že k dětské práci mají nulovou toleranci. Jasmín sbíraný dětmi pochází z Egypta, druhé největší pěstitelské země této ingredience.

Lancôme jasmín užíval v parfému Idôle L'Intense, jehož původní varianta se proslavila jako parfém s nejtenčím flakonem na světě. V případě Aerin Beauty se jasmín dostal do dvou parfémů, Ikat Jamine a Limone Di Sicilia. Anonymní zdroje BBC prozradily, že firmy, které luxusní značky vlastní, své výdaje aktivně omezují na nejnižší možnou míru. Právě kvůli tomu musí egyptští sběrači do práce často zapojit i svoje děti.

Zvláštního zpravodaje OSN pro moderní formy otroctví Tomoju Obokatu důkazy předložené BBC znepokojily. Na několika předložených záběrech jasmín na egyptských farmách během loňské sezony sbírají i pětileté děti. „Na papíře vám ty firmy naslibují transparentnost dodavatelského řetězce a boj s dětskou prací. Když pak člověk vidí tyhle záběry, zjistí, že ty sliby nedodržují,“ zhodnotil Obokata.

Náročné podmínky

Egypťanka Heba žije v srdci egyptské jasmínové oblasti, provincii Gharbíja. S rodinou vstává každý den ve tři ráno, aby stihli sesbírat květy jasmínů předtím, než je poškodí sluneční žár. Hebě se sběrem pomáhají její čtyři děti ve věku od pěti do 15 let. Jako většina sběračů v Egyptě i Heba pracuje jako „nezávislá sběračka“ na malé farmě. Čím více jasmínu se svými dětmi sesbírá, tím více peněz si rodina vydělá. V noci, kdy BBC Egypťanku a její děti natáčela, sesbírala rodina 1,5 kilogramu jasmínu. Poté, co třetinu výdělku žena zaplatila majiteli pozemku, jí zbylo zhruba 1,5 dolaru (asi 34 korun).

Hebině desetileté dceři Basmalle rovněž lékaři diagnostikovali těžkou oční alergii. Reportéři BBC s ženou a její dcerou vyrazili do ordinace, kde se dívka dozvěděla, že bez léčby zánětu bude její zrak trvale poškozen, bude-li ve sběru jasmínu pokračovat.

Sesbíraný a navážený jasmín se z farem odesílá do sběrného místa, kde pracovníci firem, jako jsou A Fakhry and Co nebo Machalico, z květů extrahují olej. Právě tyto společnosti každý rok sesbíraný jasmín finančně ohodnocují, píše server.

Práce pro desetitisíce

V Egyptě se na sběru jasmínu podílí více než 30 tisíc lidí. Jen těžko se odhaduje, jaké množství z nich tvoří děti. Reportéři BBC nicméně ve čtyřech různých lokacích na malých farmách při sběru jasmínu pozorovali řadu dětí, které ještě nedosáhly 15 let. Děti ve věku 14 let a méně nesmí v Egyptě podle zákona pracovat v čase od sedmi hodin večer do sedmi hodin ráno. Podle místních obyvatel většinu farem, kde děti pracují, vlastní společnost Machalico. BBC se proto vydala na tajné natáčení přímo tam. Zde objevila sběrače, kteří na otázku, kolik jim je let, odpovídali v rozmezí od 12 do 14 let.

Ze sběrných míst jasmínový olej putuje do mezinárodních parfumérií. Jedna z největších parfumérií na světě Gidauvan ve Švýcarsku dlouhodobě udržuje obchodní vztahy se společností Fakhry and Co. Nezávislý parfumér Christophe Laudamiel a další zdroje upozorňují, že skutečnou moc mají ale stále společnosti, které parfumerie ovládají, tedy právě L'Oréal nebo Estée Lauder. Kosmetické společnosti podle Laudamiela stanovují omezený rozpočet proto, že jejich zájmem je získat olej co nejlevněji a současně výrobky s ním prodat co nejdráž.

„(Kosmetické společnosti) nerozhodují o platech nebo hodinových sazbách pro sběrače ani o ceně jasmínu, protože takové záležitosti se jich vůbec netýkají,“ vysvětluje Laudamiel, který prací v parfumeriích strávil několik let. Dodává ale, že nastavení nízkého rozpočtu se propisuje do všech částí dodavatelského řetězce a ve výsledku má přímý vliv i na peníze, jež obdrží egyptští sběrači. „Mezi tím, co tyhle firmy dávají na odiv v marketingových materiálech, a tím, jak se se sběrači skutečně zachází, je obrovský rozdíl,“ říká.

Vedoucí pracovník parfumerie Givaudan problém spatřuje především v tom, že kosmetické společnosti své dodavatelské řetězce dostatečně nekontrolují. Firmy jako L'Oréal a Estée Lauder se často spoléhají na audity třetích stran, uvedl pracovník švýcarské parfumerie pod podmínkou zachování anonymity.