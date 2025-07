Pozor při návratu do Egypta. Mobil může přestat fungovat kvůli nezaplacení cla

Problém by se neměl týkat telefonů se SIM velkých tuzemských operátorů. Ti údajně mají pro Egypt uzavřené roamingové smlouvy.

Čechům, kteří opakovaně cestují do Egypta, mohou v zemi přestat fungovat mobilní telefony. Egypt totiž letos zavedl clo na každý telefon, do kterého je založena egyptská SIM karta nebo cestovatelské eSIM, a pokud clo uživatel nezaplatí, telefon mu pro použití v zemi zablokuje. Upozornila na to společnost O2, podle níž se problém netýká telefonů se SIM velkých tuzemských operátorů. Ti podle ní mají pro Egypt uzavřené roamingové smlouvy.

„Od ledna 2025 platí v zemi nové celní nařízení, které vyžaduje registraci a zaplacení cla ve výši až 38 procent z ceny každého telefonu, do kterého je vložena egyptská SIM karta – a to včetně digitální eSIM. Pokud se uživatel nezaregistruje ve speciální aplikaci a clo neuhradí do 90 dnů, telefon je následně zcela zablokován pro přístup k egyptským mobilním sítím,“ uvedl operátor. Může to podle něj způsobit při další návštěvě potíže s dostupností služeb cestovatelům, kteří se do Egypta opakovaně vrací, a to ať už mají v telefonu egyptskou SIM kartu, nebo svou běžně používanou SIM, případně některou z eSIM pro cestovatele.

Všichni tři mobilní operátoři v ČR pro letošní prázdniny zavedli nabídku roamingových datových balíčků do zemí mimo EU. O2 poskytuje bezplatně jeden GB dat, T-Mobile má nové balíčky s pěti a deseti GB a Vodafone nově přišel s třemi a sedmi GB. Balíčky se týkají oblíbených destinací včetně Egypta. Při cestách v Evropské unii platí uživatelé stejné ceny jako doma.

