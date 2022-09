Kultovní jindřichohradecká úzkokolejka je v insolvenci a zaměstnanci bez výplaty

Zaměstnanci firmy Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), která na sebe podala insolvenční návrh, nedostali v září výplatu. Kraj Vysočina odmítl nárok firmy na uhrazení kompenzací, místo žádaných 108 milionů korun je ochoten zaplatit 5,5 milionu. Firma také nabídla státu, ať úzkokolejnou trať na jihu Čech a Vysočině koupí. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Firma má asi 80 zaměstnanců. Podle Federace strojvůdců nedostali výplatu v řádném termínu 16. září, firma ale slíbila, že výplaty doplatí.

Krajský soud v Českých Budějovicích zahájil 7. září insolvenční řízení s firmou JHMD, která provozuje vlaky na úzkokolejce s historií sahající do roku 1897. Firma na sebe sama podala insolvenční návrh. Ke konci června měla 140 věřitelů, dlužila 160,7 milionu korun.

Firma nemá na splácení, argumentuje tím, že jí Kraj Vysočina nedostatečně kompenzuje prokazatelnou ztrátu a nehradí odpisy za vozidla. Banka Raiffeisenbank, jíž musí firma předčasně splatit provozní a investiční úvěry, uplatnila pohledávky za víc než 56 milionů korun, finanční úřad pro Jihočeský kraj přes čtyři miliony korun, vyplývá z informací v rejstříku. Firma má reorganizační plán, který přijala nadpoloviční většina věřitelů, řekl předseda správní rady JHMD Boris Čajánek.

Spory trvají několik let

Federace strojvůdců žádá, aby soud co nejdřív vyhlásil insolvenci a schválil reorganizaci. Strojvůdci nedostali mzdu v řádném termínu 16. září. "Naši kluci si stěžovali, že nedostali výplatu, tak jsme to řešili a bylo nám slíbeno (vedením firmy), že výplaty budou doplacené. Máme obavy, že se ten problém ještě prohloubí," řekl prezident federace Jaroslav Vondrovic.

"Kolegové neví, jestli se situace zlepší, nebo jestli si mají jít hledat jinou práci, nebo jít na pracovní úřad. Je důležité, aby nebyli v existenční nejistotě," dodal. V insolvenčním rejstříku uvedl, že zaměstnanci se nemohou stát rukojmím při řešení sporů, které trvají několik let.

Firma JHMD uvedla, že kvůli tomu, že Kraj Vysočina jí málo kompenzuje prokazatelnou ztrátu, jí vznikla od roku 2010 do letoška trvalá provozní ztráta 108 milionů korun. Dále uvedla, že Kraj Vysočina jí za stejné období neuhradil poplatek za použití dopravní cesty 16 milionů korun a kraj také odmítá uhradit přes 37 milionů za odpisy vozidel. Hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS) v květnu řekl, že kraj vůči JHMD postupuje podle smlouvy.

Soudkyně Pavlína Glaser Hrůzová uvedla, aby firma doplnila údaje, jak chce získat od Kraje Vysočina zhruba 108 milionů korun, "když ze všech dostupných zdrojů je naopak zřejmé, že Kraj Vysočina s uplatňovanou pohledávkou a její úhradou není srozuměn".

Vysočina s kritikou nesouhlasí

Kraj Vysočina je ochoten zaplatit na dodatcích ke smlouvě asi 5,5 milionu. Informace, jež firma uvedla v insolvenčním rejstříku, označil Schrek za zkreslené, lživé, hrubě zavádějící a poškozující dobré jméno kraje. Podle něj kraj své závazky plní. Firma nemá od roku 2018 uzavřený potřebný dodatek smlouvy s Krajem Vysočina. Firma na Kraj Vysočina podala žaloby.

Reorganizační plán firmy počítá s tím, že se podaří narovnat vztahy s Krajem Vysočina, bude možné prodat část majetku, dočasně odložit splatnost pohledávek, popřípadě zvýšit základní kapitál a vydat nové akcie.

Smlouva mezi Vysočinou a dopravcem skončí na podzim 2024. Kraj zvažuje, že pak zajistí základní obslužnost místo vlaků autobusy. Na úzkokolejce mezi Kamenicí nad Lipou a Obrataní by pak jezdily jen turistické vlaky. S Jihočeským krajem má firma smlouvu do prosince 2024. Hodnota pětiletého kontraktu je 163 milionů korun.

JHMD vlastní a provozují úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Firma zaměstnává okolo 80 lidí. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897.