Zadlužený francouzský řetězec spoluvlastněný Křetínským bojuje o smír s věřiteli

Zadlužená francouzská maloobchodní společnost Casino prodloužila do dnešních 17:00 hodin dobu, ve které chce zahájit případné smírčí řízení se svými věřiteli. Podle deníku Le Figaro se správní rada skupiny rozhodla požádat o smírčí řízení, které musí ještě potvrdit soud. Desetiprocentní podíl ve firmě Casino, která dluží přes šest miliard eur, vlastní holding VESA ovládaným Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem.

Reklama

Řetězec v dubnu oznámil, že zkoumá možnosti zahájení smírčího řízení. Původně ale stanovil termín zahájení na 19. května, než jej o několik dní posunul.

Další zářez miliardáře Křetínského na francouzském mediálním trhu. Koupí vydavatelskou dvojku Editis Money Společnost Czech Media Invest (CMI) miliardáře Daniela Křetínského kupuje od mediální společnosti Vivendi francouzské vydavatelství Editis. CMI to sdělila v tiskové zprávě, o ceně se nezmiňuje. Dokončení transakce očekává v následujících měsících, podmíněno je mimo jiné schválením ze strany regulačních orgánů. ČTK Přečíst článek

Agentura Reuters uvedla, že holdingová společnost Rallye, která stojí za Casinem, zahájila u pařížského soudu řízení o povolení odkladu splátek dluhu. Požaduje odklad o čtyři měsíce s možností prodloužení o jeden měsíc. Podle Rallye jednání s majiteli dluhu zajištěného cennými papíry firmy Casino nebyla doposud úspěšná. Za těchto okolností se proto společnost rozhodla požádat o zahájení smírčího řízení, aby mohla využít právní ochrany a pokračovat v jednání s věřiteli.

Špatná zprava pro věřitele

Ratingové společnosti S&P a Fitch očekávají restrukturalizaci dluhu v neprospěch věřitelů. V tomto smyslu již obě agentury snížily rating skupiny.

Risk, který se vyplácí. Křetínský vsadil proti zelené Evropě a bohatne Leaders Podnikání miliardáře Daniela Křetínského a jeho Energetického a průmyslového holdingu (EPH) v oblasti fosilních paliv podrobně zmapovala agentura Bloomberg. Křetínského označuje za „nepolapitelného miliardáře”, který vybudoval své impérium na předpokladu, že ekologická transformace Evropy bude chaotickým a zdlouhavým procesem, takže bude ještě dlouhou dobu potřeba využívat uhlí a plyn. ČTK, obi Přečíst článek

Křetínský, který je druhým největším akcionářem Casina, minulý měsíc nabídl, že převezme nad firmou kontrolu za pomoci navýšení kapitálu o 1,1 miliardy eur (26,1 miliardy korun).

Tím by zpochybnil navrhované spojení mezi společností Casino a menším maloobchodním prodejcem Teract. Nabídka by ale mohla způsobit, že by nad firmou Casino ztratil kontrolu současný největší akcionář Jean-Charles Nouri, který je od roku 2005 také generálním ředitelem firmy.

Křetínský jako sponzor ruské války? Nepravdivé a urážející, reaguje mluvčí EPH Leaders Ukrajina dala na svůj seznam „mezinárodních sponzorů války” německý obchodní koncern Metro AG, který nadále působí v Rusku. Upozornil na to polský server Onet, který zároveň zdůraznil, že „klíčovým podílníkem v koncernu je český oligarcha Daniel Křetínský” s vazbami na ropný, plynárenský a bankovní sektor ruské ekonomiky. Mluvčí Energetického a průmyslového holdingu (EPH) většinově vlastněného Křetínským sdělil, že společnosti ovládané EPH napojení na ruskou ekonomiku nemají a že podobné tvrzení je „nepravdivé, neférové a urážející”. ČTK Přečíst článek

Akcie Casina v letošním roce klesly zhruba o 30 procent. Loni se propadly o 58 procent, napsala agentura Reuters.

Casino vlastní řadu značek, včetně Monoprix a Franprix. Ve Francii má přes 50 tisíc zaměstnanců a po celém světě 200 tisíc. Firma se již několik let snaží snížit své dluhy, avšak zatím neúspěšně. Na konci roku 2022 celkový dluh činil 6,4 miliardy eur a za další tři miliardy ručí mateřské Rallye.

Křetínský je největším akcionářem Fnac Darty, patří mu čtvrtina Zprávy z firem Podnikatel Daniel Křetínský se stal největším akcionářem francouzské společnosti Fnac Darty, drží v ní teď více než 25procentní podíl. Oznámil to francouzský úřad pro regulaci finančního trhu AMF. Křetínský tak pokračuje v posilování svého portfolia na francouzském trhu, podle regulačního úřadu ale v příštích šesti měsících nemá v úmyslu Fnac Darty ovládnout. ČTK Přečíst článek