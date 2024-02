Král luxusu chce od Lagardère koupit společenský magazín Paris Match

Módní dům LVMH vede exkluzivní rozhovory s mediální společností Lagardère o koupi společenského magazínu Paris Match.

Francouzská společnost Lagardère dostala nabídku od luxusního impéria LVMH, které od ní chce koupit týdeník Paris Match. S odvoláním na úterní oznámení mediální společnosti o tom informovala agentura Reuters. Firma Lagardère neuvedla, kolik skupina LVMH za týdeník nabídla. Návrh nicméně označila za „docela významný“.

„Je naší povinností a zejména mou povinností, neboť se zodpovídám představenstvu, na této nabídce pracovat,“ řekl investorům generální ředitel skupiny Arnaud Lagardère. Představenstvo podle něj zahájilo s LVMH exkluzivní jednání a bude se radit s odbory zastupujícími zaměstnance Paris Match a patrně i těmi, které stojí za pracovníky Lagardère News.

Společnost Lagardère minulý rok převzal mediální konglomerát Vivendi. Spojením obou francouzských firem vznikl konglomerát s přibližně 66 tisíci zaměstnanci a ročními tržbami 17 miliard eur (430,4 miliardy korun). Skupina vlastní deníky Le Parisien a Les Echos.

LVMH je největší luxusní skupinou na světě. V jejím čele stojí Francouz Bernard Arnault, který patří mezi nejbohatší muže na planetě. Mezi nejznámější značky jeho impéria luxusu patří Louis Vuitton, Christian Dior, Céline, Fendi, Loro Piana, Marc Jacobs, Tiffany, Bulgari, TAG Heuer, Moët či Hennessy.

