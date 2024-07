Krachující Vítkovické slévárny změní majitele. Nejvíc nabídl investor z Ostravy

Novým majitelem Vítkovických sléváren se má stát ostravská firma Calves Group.

Reorganizaci povolil firmě soud už loni v listopadu. Celkem 195 věřitelů přihlásilo pohledávky dohromady za více než 874 milionů korun. Většinu z nich insolvenční správce uznal. Společnost uvedla, že se dostala do dluhů v důsledku války na Ukrajině, ale i vlivem dramatického nárůstu cen energií a celkově nepříznivé situace ocelářského průmyslu v Evropě.

Firma na podzim ukončila ztrátovou výrobu divize slévárny odlitků a propustila v souvislosti s tím 63 zaměstnanců. V divizi slévárny válců oproti tomu výroba jede dál a v podniku pracuje 180 lidí. „Společnosti se podařilo zachovat nejen stěžejní výrobu válců a jedinečné know-how, ale také obchodní vztahy a zaměstnanost,“ uvedla Dronská.

Investor má nyní složit smluvně stanovenou zálohu a stvrdit tak svůj zájem stát se novým majitelem společnosti. Vítkovické slévárny zároveň s předložením aktualizovaného reorganizačního plánu požádaly soud, aby svolal schůzi věřitelů, na které by věřitelé měli finální reorganizační plán projednat a schválit.

Společnost Calves Group, která se má stát novým majitelem Vítkovických sléváren, byla u Krajského soudu v Ostravě zapsána 4. ledna 2023. Jediným společníkem je v současné době Marek Juráš.

„V Insolvenčním rejstříku byl zveřejněn aktualizovaný reorganizační plán, který bude sloužit jako základ pro příští schůzi věřitelů. Mimo jiné upřesňuje vývoj reorganizace a předpokládaný budoucí stav. Aktualizovaný reorganizační plán byl sestaven v návaznosti na výsledek přezkumného jednání, znalecké ocenění majetkové podstaty a výsledky prodejních procesů vedených během reorganizace,“ uvedla Dronská.

Stěžejními součástmi reorganizace byly prodeje nemovitého majetku uzavřené divize slévárny odlitků a právě prodej fungující divize slévárny válců. „Prodej nemovitého majetku několika novým majitelům je ukončen s uspokojivým výtěžkem a probíhá zápis změn vlastníků v katastru nemovitostí,“ uvedla Dronská.

Vítkovické slévárny patří k nejvýznamnějším slévárenským společnostem a výrobcům válců ve střední a východní Evropě. Jsou tradičním výrobcem válců pro válcování kovů za tepla, jako jediný český výrobce disponují technologií odstředivého lití válců. Roční výroba se pohybuje kolem 6000 tun válců.

