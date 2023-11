Soud poslal Vítkovické slévárny, dlužící stovky milionů, do úpadku a povolil reorganizaci

Soud poslal do úpadku ostravskou společnost Vítkovické slévárny, která na sebe sama podala insolvenční návrh. Zároveň povolil reorganizaci firmy. Vyplývá to z usnesení soudu zveřejněného v insolvenčním rejstříku. Insolvenčním správcem se stala pražská společnost AZAM - insolvence.

Soud vyhlásil na počátku listopadu na návrh firmy moratorium na její majetek. Společnost už tehdy uvedla, že připravila reorganizační plán a jakmile získá podporu věřitelů, hodlá ho předložit soudu s insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení reorganizace. Insolvenční návrh podala minulý týden.

Reorganizační plán, který připravilo vedení podniku ve spolupráci se specializovanými poradci a krizovým manažerem, předpokládá zachování výroby válců. Firma uvedla, že u ní věřitelé mají pohledávky téměř za 732 milionů korun, přičemž největšími věřiteli jsou banky.

Věřitelé, kteří tak zatím neudělali, mají dva měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky. Přezkumné jednání a schůze věřitelů se budou konat v březnu. Soud jmenoval šestičlenný prozatímní věřitelský výbor, v němž jsou Komerční banka, Česká spořitelna, banka UniCredit, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava a společnost De-Metal.

Zabere ozdravná kúra?

Vítkovické slévárny jsou tradičním výrobcem válců pro válcování kovů a donedávna také tvarových odlitků z ocelí, litin a slitin mědi. Na konci loňského roku měl podnik téměř 300 zaměstnanců, aktuálně po ukončení ztrátové výroby odlitků se jejich počet snížil na 180. Společnost uvedla, že se dostala do dluhů v důsledku války na Ukrajině, ale i vlivem dramatického nárůstu cen energií a celkově nepříznivé situace ocelářského průmyslu v Evropě.

„Reorganizační plán je postaven na kombinaci zachování provozu divize slévárny válců, vstupu investora a rozprodeji majetku divize slévárny odlitků, která již ukončila výrobu. Cílem je zachovat výrobní činnost, udržet obchodní partnery i zaměstnance a úspěšně provést ozdravný proces, po kterém se podnik bude moci dále rozvíjet,” uvedl minulý týden krizový manažer a jednatel Vítkovických sléváren Ladislav Musil.

