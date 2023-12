Košické ocelárny, někdejší VSŽ, po téměř čtvrtstoletí mění majitele. Od Američanů je kupují Japonci

Jeden z největších zaměstnavatelů na Slovensku, ocelárny US Steel Košice, kupuje japonský kolos Nippon Steel. Čtvrtý největší výrobce oceli na světě získá podle japonského listu Nikkei americký podnik US Steel za v přepočtu necelých 340 miliard korun, a to včetně dluhu. Cena tak zahrnuje čtyřicetiprocentní přirážku k páteční burzovní uzavírací ceně akcií US Steel. Ty v reakci na zveřejnění zprávy poskočily v americkém obchodování před otevřením tamních burz o více než pět procent, vzápětí ale většinu tohoto svého zisku zase odevzdaly,

US Steel představuje 24. největšího výrobce oceli na světě a prostřednictvím košického závodu, někdejších VSŽ Košice (Východoslovenské železiarne Košice), si udržuje svoji přítomnost v Evropě.

Prodej košických oceláren potenciálně ohrožuje pracovní místa tisíců jeho zaměstnanců. Nový majitel totiž může snížit rozsah výroby v nich, aby tak čelil například duplicitám ve výrobě nebo jinak zefektivňoval výrobní činnost celého sloučeného kolosu. Nippon Steel se chce zaměřit v dalším rozvoji výroby zejména na americký trh, kde má US Steel těžiště své produkce. Japonský podnik vnímá americký trh jako perspektivní, neboť není tolik jako domácí, japonský trh poznamenán chabým růstem a poptávkou, souvisejícími s dlouhodobě nízkou porodností v Japonsku. Je otázkou, zda jako podobně perspektivní budou Japonci vnímat také košický závod US Steel. Nemusí tomu tak být.

Podnik US Steel, jehož historie sahá více než sto let nazpět, už letos v létě uvedl, že přijímá a zvažuje nabídky na prodej svých částí nebo celého podniku, potenciálně doprovázený stažením z burzy. Největším akcionářem US Steel je nyní společnost BlackRock, největší správce majetku na světě.

O prodeji konkrétně US Steel Košice se hovoří řadu let. O koupi košických oceláren se v poslední době zajímal například český miliardář Pavel Tykač nebo maďarský petrochemický podnik MOL. US Steel, jenž vlastní košický závod od sklonku roku 2000, se svých dalších závodů v Evropě, konkrétně v Srbsku, už zbavil.

