KHNP po kontraktu v Česku registruje zájem o své reaktory z Evropy a z Asie

Jihokorejská státní energetická společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) zaznamenala zvýšený zájem o své jaderné reaktory z Evropy a z Asie. V červenci firma získala kontrakt za 400 miliard korun na dodávku dvou jaderných bloků do České republiky. Společnost se teď přiblížila k uzavření smluv se zákazníky ve Švédsku, Finsku, Nizozemsku a ve Slovinsku. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to prohlásil generální ředitel KHNP Ču Ho-wang.

Po oznámení prodeje do České republiky se na firmu obrátili také zájemci z Norska a Kazachstánu, dodal Ču Ho-wang. Firma je tak na cestě ke splnění cíle, kterým je vývoz deseti jaderných reaktorů do roku 2030.

Česko jako brána do Evropy

Smlouva v České republice je prvním obchodem této korejské firmy v Evropě. Zdůrazňuje výhodu Soulu v závodě o uspokojení rostoucího zájmu o jadernou energii od zemí, které se snaží dekarbonizovat výrobu elektřiny. KHNP může těžit i z neochoty mnoha západních zemí nakupovat reaktory od levnějších dodavatelů, jako je Čína a Rusko, a to kvůli obavám o bezpečnost.

„Je to tvrdý boj, ale my jsme ve hře daleko před všemi ostatními,“ řekl Ču Ho-wang. „Korea má v tuto chvíli skutečně dobrou pozici, bez Číny a Ruska, ale nakonec budeme muset přemýšlet o tom, jak jim konkurovat.“

Firma však má i právní problémy. Americká společnost Westinghouse podala odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) proti výběru korejské společnosti a tvrdí, že KHNP využívá její technologie a nemá právo je vyvážet. Westinghouse podal na KHNP v roce 2022 žalobu, kterou se snaží zabránit podle něj neoprávněnému sdílení svého duševního vlastnictví.

Spor s Westinghouse

KHNP posiluje spolupráci se Spojenými státy. Mimo jiné usiluje o uzavření dlouhodobých smluv na dodávky jaderného paliva a snaží se řešit spor s Westinghousem. Ču Ho-wang doufá, že se spor s Westinghousem podaří vyřešit ještě před dokončením smlouvy v Česku.

Firma už dříve dodala čtyři reaktory do Spojených arabských emirátů. Na domácím trhu chce do roku 2028 vyrábět vodík z jaderné energie a do roku 2031 má v plánu dokončit výstavbu malého modulárního reaktoru, řekl Ču Ho-wang.

Složitost jaderné energetiky, včetně obrovských počátečních nákladů, zpoždění při výstavbě a přísná pravidla pro bezpečnost, podle něj ztěžují realizaci projektů na celém světě. Největší předností Koreje je schopnost poskytnout komplexní balíčky včas a za stanovený rozpočet, dodal Ču Ho-wang.

„Máme velmi diverzifikované portfolio - můžeme dodávat reaktory všech velikostí, od velkých po malé, a můžeme také pomoci s modernizací starších reaktorů, abychom prodloužili jejich provozní životnost,“ řekl Ču Ho-wang. „Součástí dohody v Česku byl také návrh na výstavbu závodu na vodík, který by využíval jadernou energii,“ dodal.

