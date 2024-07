ČEZ už rokuje s Korejci nad Dukovany. Finální dohodu chce mít do března 2025

Polostátní energetická společnost ČEZ dnes zahájila jednání s korejskou firmou KHNP o smlouvě na stavbu dvou jaderných reaktorů v Dukovanech. Podpis dohody očekává do konce března příštího roku. ČTK to dnes řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Půjde o největší zakázku od vzniku České republiky.

KHNP zvítězila v jaderném tendru, v němž ji česká vláda upřednostnila před francouzskou firmou EDF. Zatím se řeší stavba dvou reaktorů v Dukovanech, první z nich by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů jsou při současných cenách 400 miliard korun. V příštích třech až pěti letech by ovšem ČEZ měl podle rozhodnutí vlády s Korejci jednat také o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.

První jednání o smlouvě tak odstartovala přesně týden po oznámení vlády o výsledku jaderného tendru. Jakým tématem jednání začala, firmy neuvedly. Finální znění smlouvy by podle dřívějších informací chtěl mít ČEZ hotové v prvních měsících příštího roku, kdy na přelomu února a března by ho měla dostat k posouzení vláda. Podpis dohody se pak očekává na konci března.

ČEZ, který je prostřednictvím své dceřiné firmy Elektrárna Dukovany II hlavním investorem projektu, v současné době řeší také způsob financování obou staveb. Jasno o něm chce mít do konce tohoto roku. Podle předběžných plánů by měl financování stavby zajistit stát formou návratných půjček. Pro jeden jaderný blok má Česko od Evropské komise schválené podmínky veřejné podpory, u druhého bloku chce o takzvanou notifikaci požádat co nejdříve.

V současnosti v Dukovanech fungují čtyři jaderné bloky, z nichž má každý výkon 510 megawattů (MW). Každý z nových reaktorů, které nabízí KHNP, by měl mít výkon 1050 MW. Další dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Vedle nových klasických reaktorů ČEZ připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.

