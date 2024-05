Zatímco konkurenci čistý zisk v prvním kvartále rostl, Komerční bance klesl

Komerční bance klesl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 21,3 procenta na 2,8 miliardy korun. Provozní zisk stoupl o 1,7 procenta na čtyři miliardy korun. Celkový objem úvěrů i vkladů meziročně vzrostl. Banka, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, neauditované konsolidované výsledky zveřejnila na svém webu.

„Finanční výsledky za první čtvrtletí ukazují zlepšení na úrovni provozního zisku. V meziročním srovnání nám dynamicky rostly vklady i aktiva klientů ve správě, a vidíme rovněž pozitivní trend v úvěrování. Obzvláště mne těší, že zrychluje růst počtu klientů Komerční banky. Vykázaný pokles čistého zisku ovlivnila tvorba opravných položek v prvním čtvrtletí, zatímco v prvním čtvrtletí loňského roku došlo k jejich rozpouštění,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka.

Celkové provozní výnosy dosáhly 8,8 miliardy korun, oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku byly nižší o 1,5 procenta. Čisté úrokové výnosy klesly o 1,1 procenta na 6,3 miliardy, a to navzdory nárůstu objemu úvěrů i vkladů. Čistý výnos z poplatků a provizí se zvýšil o 4,9 procenta na 1,6 miliardy korun, čistý zisk z finančních operací se meziročně snížil o 16,2 procenta na 838 milionů korun a výnosy z dividend a ostatní výnosy vzrostly o 28 procent na 119 milionů korun.

Objem úvěrů Komerční banky vzrostl

Provozní náklady klesly o 4,1 procenta na 4,8 miliardy korun. Z toho personální náklady vzrostly o 9,6 procenta na 2,1 miliardy korun. Všeobecné provozní náklady bez příspěvků do regulatorních fondů se snížily o 7,6 procenta zhruba na miliardu korun. „Hlavní úspory v této kategorii se týkaly marketingu, IT podpory a nemovitostí,“ uvedla banka.

Celkový hrubý objem úvěrů vzrostl Skupině KB meziročně o 4,6 procenta na 825,5 miliardy korun. Celkový objem běžných klientských vkladů se oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku zvýšil o 7,2 procenta na 1,05 bilionu korun.

Celková aktiva Skupiny KB vzrostla k 31. březnu 2024 o 6,5 procenta na 1,615 bilionu korun. Banka měla přes 74 tisíc akcionářů, z toho 68 tisíc z České republiky. Většinovým akcionářem KB je s podílem 60,4 procenta francouzská banka Société Générale.

Dalším bankám, které hospodářské výsledky za první čtvrtletí zveřejnily v minulých dnech, čistý zisk meziročně stoupl. České spořitelně vzrostl o 73,3 procenta na 5,7 miliardy korun, Raiffeisenbank o 62 procent na 1,4 miliardy korun a Monetě Money Bank o 5,8 procenta na 1,3 miliardy korun.

