Čistý zisk Komerční banky meziročně klesl o více než 11 procent

Komerční bance loni meziročně klesl čistý zisk o 11,4 procenta na 15,6 miliardy korun. Celkové výnosy se snížily o 6,3 procenta na 36,2 miliardy korun a provozní náklady stouply o 8,2 procenta na 17,3 miliardy korun.

Reklama

Představenstvo banky navrhuje výplatu dividendy 82,66 koruny na akcii, tedy v celkovém objemu 15,7 miliardy korun. O výplatě rozhodne valná hromada, která se uskuteční 24. dubna. Za rok 2022 byla dividenda 60,42 koruny na akcii, celkem v objemu 11,5 miliardy korun.

„V loňském roce jsme dosáhli silných výsledků. Dařilo se nám oslovovat nové klienty a růst jak v oblasti úvěrů, tak i vkladů. Úvěry klientům solidně rostly, přestože poptávku po úvěrech ovlivnilo očekávání budoucího snižování úrokových sazeb. Vklady klientů se meziročně zlepšily o desetinu a přesáhly bilion korun,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka.

Rozmach JPMorgan. Investiční banka plánuje expanzi za miliardy dolarů Zprávy z firem Americká investiční banka JPMorgan Chase & Co plánuje jednu z největších expanzí poboček za poslední roky. Do tří let chce ve Spojených státech otevřít více než 500 poboček, aby rozšířila svoji působnost v oblastech, kde není dostatečně zastoupena. Výši investice banka neupřesnila, uvedla jen, že bude v řádu mnoha miliard dolarů, uvedla agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých klientům se loni meziročně zvýšil o 5,5 procenta na 827,7 miliardy korun, vklady klientů stouply o 9,7 procenta na 1,006 bilionu korun. Objem aktiv klientů v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění se zvýšil o 16 procent na 251,3 miliardy korun.

Čisté úrokové výnosy se meziročně snížily o 10,6 procenta na 25,6 miliardy korun. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 4,8 procenta na 6,4 miliardy korun a čistý zisk z finančních operací stoupl o 4,5 procenta na 3,8 miliardy korun.

KB patří mezi největší bankovní domy v Česku. Týká se jí proto daň z mimořádných zisků. Takzvanou windfall tax schválila vláda jako 60procentní daňovou přirážku na nadměrný zisk. Výnos z daně má vládě sloužit k pokrytí mimořádných nákladů spojených s cenovými stropy, které vláda loni stanovila pro ceny elektřiny a plynu s ohledem na jejich razantní růst.

Balík pro Zuckerberga. Jeho Meta mu z dividendy přihraje stovky milionů dolarů ročně Leaders Dobré čtvrtletí americké internetové společnosti Meta, která v něm ztrojnásobila čistý zisk na více než 14 miliard dolarů (zhruba 320 miliard korun), se projeví i na odměnách pro akcionáře. A na pořádný balík peněz se může těšit šéf společnosti Mark Zuckerberg. fry, ČTK Přečíst článek

Banka dnes uvedla, že v roce 2023 odvedla do veřejných rozpočtů 4,8 miliardy korun na daních z příjmů, 0,4 miliardy korun na zálohách na windfall tax, 1,3 miliardy korun do regulatorních fondů pro řešení krize a pojištění vkladů, 2,1 miliardy korun na sociální a zdravotní pojištění, 1,8 miliardy korun na srážkové dani z úroků a dividend, více než 0,8 miliardy korun na DPH, a další částky v jiných odvodech.

V letošním roce banka očekává, že po korekci v roce 2023 by měl celkový čistý provozní zisk (výnosy) opět růst, a to o nízké jednociferné číslo.

Hlavním majitelem Komerční banky je francouzská Société Générale. S akciemi banky se obchoduje na pražské burze.