MND vydělaly 1,4 miliardy. Nižší tržby vyvážila těžba plynu na Ukrajině

Firmě MND loni klesly tržby
ČTK
nst
nst

Hodonínské těžařské a energetické společnosti MND loni klesly tržby z 28,6 na 23,1 miliardy korun. Čistý zisk se ale firmě více než zdvojnásobil na 1,4 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné na webu společnosti, která patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka.

Tržby MND jsou do značné míry závislé na cenách energií, které v posledních letech výrazně kolísají. Podle firmy nebyl loňský rok výjimkou, a to zejména kvůli externím netržním rizikům.

Globální ekonomiku ovlivňovaly rychlé změny celních sazeb způsobené americkou administrativou prezidenta Donalda Trumpa i pokračující válka na Ukrajině, která ohrožuje toky plynu přes ukrajinské území.

Obchod s energiemi se rozšiřuje po Evropě

Firmě se podle výroční zprávy daří rozvíjet obchodování s energiemi. MND působí v řadě evropských zemí a rozšiřuje se geograficky i produktově.

Loni společnost vstoupila na fyzický trh s elektřinou v Nizozemsku. Na finančních trzích navyšovala obchodované objemy ropných produktů a opcí. Obchoduje s elektřinou, plynem, ropou i emisními povolenkami.

Český trh s bateriovými úložišti zažívá nebývalý rozmach. Zatímco ještě před několika lety fungovaly pouze pilotní projekty, dnes vznikají systémy o kapacitách desítek megawatthodin a další se chystají. Do segmentu vstupují tradiční energetické společnosti, zahraniční investoři i domácí technologické firmy.

Kvůli nepříznivým podmínkám na trhu byly podle firmy značně omezené skladovací kapacity plynu.

Na Ukrajině našla nové ložisko plynu

MND prostřednictvím dceřiných společností dlouhodobě působí také na Ukrajině, kde těží zemní plyn. Loni tam provedla jeden průzkumný a osm těžebních vrtů a na západní Ukrajině objevila nové ložisko.

Celkem firma na Ukrajině vytěžila 206 milionů metrů krychlových plynu, což je meziročně trojnásobek. Těžba v zemi má podle společnosti dál výrazně růst.

Ve Lvovské oblasti MND provozují také větrnou elektrárnu a staví bateriové úložiště.

Moravská těžba mírně klesá

Vedle Ukrajiny firma dlouhodobě těží ropu a plyn také na jihovýchodní Moravě. Loni tam vytěžila 73 tisíc metrů krychlových ropy a 68 milionů metrů krychlových plynu.

V obou případech jde o mírný pokles. Podobný vývoj očekává podnik i letos. Naopak na Ukrajině počítá s dalším růstem produkce.

MND zároveň investují do moderních zdrojů energie. Provozují nebo připravují kogenerační jednotky, bateriová úložiště a fotovoltaické elektrárny. S partnery pracují také na projektech vodíkových technologií.

Více domácností odebírá elektřinu, méně plyn

Další částí podnikání MND je maloobchod s plynem a elektřinou na českém trhu. Loni od firmy odebíralo plyn 116 tisíc domácností, což je po dlouhodobém růstu meziroční pokles o 3000 zákazníků.

Elektřinu naopak odebíralo 155 tisíc domácností, meziročně o pět tisíc více.

Firma vrtá i pro geotermální projekty

MND zajišťují také vrtné práce pro zákazníky po celé Evropě. Jednou ze zakázek byly tři hlubinné geotermální vrty v Košicích, dokončené letos v květnu.

V první fázi mají pokrýt přibližně pětinu spotřeby tepla ve městě. V budoucnu by podle plánů mohl podíl geotermální energie dosáhnout až 55 procent.

Loni MND zaměstnávaly 1156 lidí, z toho 66 na Ukrajině. Po předchozím výrazném růstu tak počet zaměstnanců zůstal meziročně stejný.

America's Cup je nejstarší sportovní trofej na světě, taková Formule 1 pro jachtaře. USA tuto trofej držely neuvěřitelných 132 let v kuse. Hrozilo, že v příštím ročníku vůbec poprvé v historii nebude žádný americký tým. Americkou účast zachránil Karel Komárek.

Raketa New Glenn explodovala při testu na rampě. Blue Origin čeká další zdržení

Raketa Blue Origin při startu
Profimedia.cz
nst
nst

Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě 36 na kosmodromu Cape Canaveral. Firma Jeffa Bezose uvedla, že veškerý personál je v bezpečí a zatím je příliš brzy říci, co nehodu způsobilo. Incident zřejmě výrazně zkomplikuje další plány Blue Origin, která chtěla letos s New Glennem uskutečnit až dvanáct startů.

Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě na mysu Canaveral. Informovaly o tom světové tiskové agentury.

Podle agentury AP výbuch otřásl domy v okolí a zbarvil oblohu do oranžova. Startovací rampa 36 je dobře viditelná i z nedaleké pláže, a záběry mohutné ohnivé koule se proto rychle rozšířily po internetu.

Záchranáři uvedli, že v souvislosti s explozí nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí. Blue Origin zároveň ujistila, že všichni pracovníci jsou v bezpečí.

Bezos: Na závěry je příliš brzy

Zakladatel Blue Origin Jeff Bezos podle agentur uvedl, že je zatím příliš brzy na to určit, co přesně se při testu pokazilo. Firma nyní bude muset incident vyšetřit a zjistit příčinu selhání.

Test se konal před plánovaným čtvrtým startem rakety New Glenn, který se očekával v příštích týdnech. Exploze ale podle serveru TechCrunch pravděpodobně znamená, že společnost bude muset program na delší dobu pozastavit, dokud problém neodstraní.

Klíčová raketa pro ambice Blue Origin

New Glenn, pojmenovaný po Johnu Glennovi, prvním americkém astronautovi, který obletěl Zemi, patří k nejdůležitějším projektům Blue Origin. Společnost raketu vyvíjela zhruba deset let ve snaze konkurovat SpaceX Elona Muska.

Do vesmíru New Glenn poprvé odstartoval loni v lednu z mysu Canaveral. Letos v dubnu byl ale program pozastaven poté, co kvůli poruše motoru raketa vypustila satelit na nesprávné oběžné dráze. Šlo teprve o třetí let tohoto nosiče.

Rána pro letošní plány

Blue Origin plánovala, že letos uskuteční až dvanáct startů rakety New Glenn. Nehoda na rampě však může tyto ambice výrazně zbrzdit.

Raketa má přitom hrát důležitou roli i v budoucích misích pro NASA. Blue Origin ji chce využít mimo jiné k vynášení přistávacích modulů určených pro lety na Měsíc.

SpaceX Elona Muska míří k rekordnímu IPO. Ocenění má být nejméně 1,8 bilionu dolarů

SpaceX
ČTK
nst
nst

Společnost SpaceX Elona Muska plánuje vstup na burzu s cílovým oceněním nejméně 1,8 bilionu dolarů. Podle agentury Bloomberg chce firma získat až 75 miliard dolarů, což by z nabídky udělalo největší IPO v historii.

SpaceX podle zdrojů obeznámených se situací aktuálně počítá při plánované primární veřejné nabídce akcií s oceněním nejméně 1,8 bilionu dolarů. Bloomberg už v dubnu informoval, že firma původně mířila na hodnotu přesahující dva biliony dolarů.

Cílové ocenění se podle zdrojů upravilo po konzultacích s poradci a investory. Parametry nabídky se však mohou ještě změnit podle zpětné vazby během marketingu IPO.

Největší IPO všech dob

SpaceX chce podle Bloombergu získat až 75 miliard dolarů. Pokud by se plán naplnil, šlo by o největší primární veřejnou nabídku akcií v historii.

Formální marketing nabídky by měl začít nejdříve 4. června, cena akcií by mohla být stanovena už 11. června. Harmonogram se ale podle zdrojů může o několik dní posunout.

Od raket k umělé inteligenci

Investorská prezentace připojená k podání IPO z 20. května podle Bloombergu ukazuje, že SpaceX se snaží představit nejen jako výrobce opakovaně použitelných raket a provozovatel satelitního internetu, ale také jako budoucí hráč v infrastruktuře a službách umělé inteligence.

Firma investorům popisuje i ambice v oblasti orbitálních datových center a uvádí celkový adresovatelný trh ve výši 28,5 bilionu dolarů.

Tržby rostly, firma ale skončila ve ztrátě

SpaceX v roce 2025 vykázala tržby 18,7 miliardy dolarů, oproti 14 miliardám dolarů v roce 2024. Zisk 791 milionů dolarů z roku 2024 se však loni podle podání změnil ve ztrátu 4,94 miliardy dolarů.

V únoru společnost oznámila koupi Muskovy firmy xAI, pod kterou spadá chatbot Grok i sociální síť X. Bloomberg tehdy uvedl, že transakce ocenila SpaceX na jeden bilion dolarů a xAI na 250 miliard dolarů.

IPO povedou největší banky z Wall Street

Nabídku vedou Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup a JPMorgan Chase spolu s dalšími bankami. SpaceX, oficiálně Space Exploration Technologies Corp., má podle Bloombergu debutovat na burzách Nasdaq a Nasdaq Texas pod symbolem SPCX.

