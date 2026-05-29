MND vydělaly 1,4 miliardy. Nižší tržby vyvážila těžba plynu na Ukrajině
Hodonínské těžařské a energetické společnosti MND loni klesly tržby z 28,6 na 23,1 miliardy korun. Čistý zisk se ale firmě více než zdvojnásobil na 1,4 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné na webu společnosti, která patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka.
Tržby MND jsou do značné míry závislé na cenách energií, které v posledních letech výrazně kolísají. Podle firmy nebyl loňský rok výjimkou, a to zejména kvůli externím netržním rizikům.
Globální ekonomiku ovlivňovaly rychlé změny celních sazeb způsobené americkou administrativou prezidenta Donalda Trumpa i pokračující válka na Ukrajině, která ohrožuje toky plynu přes ukrajinské území.
Obchod s energiemi se rozšiřuje po Evropě
Firmě se podle výroční zprávy daří rozvíjet obchodování s energiemi. MND působí v řadě evropských zemí a rozšiřuje se geograficky i produktově.
Loni společnost vstoupila na fyzický trh s elektřinou v Nizozemsku. Na finančních trzích navyšovala obchodované objemy ropných produktů a opcí. Obchoduje s elektřinou, plynem, ropou i emisními povolenkami.
Kvůli nepříznivým podmínkám na trhu byly podle firmy značně omezené skladovací kapacity plynu.
Na Ukrajině našla nové ložisko plynu
MND prostřednictvím dceřiných společností dlouhodobě působí také na Ukrajině, kde těží zemní plyn. Loni tam provedla jeden průzkumný a osm těžebních vrtů a na západní Ukrajině objevila nové ložisko.
Celkem firma na Ukrajině vytěžila 206 milionů metrů krychlových plynu, což je meziročně trojnásobek. Těžba v zemi má podle společnosti dál výrazně růst.
Ve Lvovské oblasti MND provozují také větrnou elektrárnu a staví bateriové úložiště.
Moravská těžba mírně klesá
Vedle Ukrajiny firma dlouhodobě těží ropu a plyn také na jihovýchodní Moravě. Loni tam vytěžila 73 tisíc metrů krychlových ropy a 68 milionů metrů krychlových plynu.
V obou případech jde o mírný pokles. Podobný vývoj očekává podnik i letos. Naopak na Ukrajině počítá s dalším růstem produkce.
MND zároveň investují do moderních zdrojů energie. Provozují nebo připravují kogenerační jednotky, bateriová úložiště a fotovoltaické elektrárny. S partnery pracují také na projektech vodíkových technologií.
Více domácností odebírá elektřinu, méně plyn
Další částí podnikání MND je maloobchod s plynem a elektřinou na českém trhu. Loni od firmy odebíralo plyn 116 tisíc domácností, což je po dlouhodobém růstu meziroční pokles o 3000 zákazníků.
Elektřinu naopak odebíralo 155 tisíc domácností, meziročně o pět tisíc více.
Firma vrtá i pro geotermální projekty
MND zajišťují také vrtné práce pro zákazníky po celé Evropě. Jednou ze zakázek byly tři hlubinné geotermální vrty v Košicích, dokončené letos v květnu.
V první fázi mají pokrýt přibližně pětinu spotřeby tepla ve městě. V budoucnu by podle plánů mohl podíl geotermální energie dosáhnout až 55 procent.
Loni MND zaměstnávaly 1156 lidí, z toho 66 na Ukrajině. Po předchozím výrazném růstu tak počet zaměstnanců zůstal meziročně stejný.
