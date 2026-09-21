Na Libuš metrem už v roce 2032? Metro D získalo důležité stavební povolení
Metro D by mohlo při svém plánovaném otevření v roce 2032 dojet až do Libuše, nejen na Nové Dvory. Dopravní podnik získal stavební povolení na tamní stanici, zatím však není pravomocné. Rozhodující bude, zda se podaří včas vybrat dodavatele a zahájit stavbu.
První cestující by se mohli novou pražskou linkou metra D svézt až do Libuše už v roce 2032. Dopravní podnik (DPP) získal stavební povolení pro výstavbu tamní stanice, které však zatím není pravomocné. Pokud se podaří splnit další termíny, mohla by se první zprovozněná část linky protáhnout za dosud plánovanou konečnou na Nových Dvorech. Informaci zveřejněnou na stránkách Dopravního a energetického stavebního úřadu potvrdil mluvčí DPP Daniel Šabík.
Pravomocné stavební povolení je podle Šabíka podmínkou pro vypsání soutěže na firmu, která stanici Libuš postaví. Aby se ji podařilo otevřít společně s první částí metra D, musela by její výstavba začít nejpozději v polovině roku 2028. Termín zprovoznění v roce 2032 je tak zatím možností, nikoli jistotou.
Metro E zatím nemá schválenou trasu ani termín výstavby, přesto už může ovlivňovat očekávání na pražském realitním trhu. Zkušenosti s metrem, železnicí i dálnicemi ukazují, že nová doprava dokáže zvýšit hodnotu bydlení. Rozhoduje však hlavně ušetřený čas, jistota projektu a poloha nemovitosti.
Metro E může změnit ceny bytů v Praze. Kde se vyplatí čekat a kde hrozí předražený nákup?
Reality
Metro E zatím nemá schválenou trasu ani termín výstavby, přesto už může ovlivňovat očekávání na pražském realitním trhu. Zkušenosti s metrem, železnicí i dálnicemi ukazují, že nová doprava dokáže zvýšit hodnotu bydlení. Rozhoduje však hlavně ušetřený čas, jistota projektu a poloha nemovitosti.
Stavba metra D pokračuje, druhý úsek nabral zpoždění
Práce na nové lince začaly v roce 2022 úsekem z Pankráce na Ryšánku. Letos v červnu dopravní podnik zahájil také stavbu navazující části z Ryšánky na Nové Dvory, která zahrnuje ražbu tunelů až do Písnice.
Zahájení tohoto druhého úseku se ale opozdilo o více než dva roky. Důvodem byla řízení u antimonopolního úřadu, který se zabýval soutěží na dodavatele stavby.
Pokud se podaří připravit stanici Libuš včas, nemusí první cestující v roce 2032 končit už na Nových Dvorech. Metro by mohlo pokračovat ještě o stanici dál.
Nový metropolitní plán hlavního města, který začal začátkem září platit, stanovil výškový limit pro nové budovy. A to na všech místech ve městě. Jen do sta metrů, platí nyní. Na Pankráci jen sedmdesát. Tuto podmínku však lze obejít.
Praha může růst do výšky. Má to ale háček
Reality
Nový metropolitní plán hlavního města, který začal začátkem září platit, stanovil výškový limit pro nové budovy. A to na všech místech ve městě. Jen do sta metrů, platí nyní. Na Pankráci jen sedmdesát. Tuto podmínku však lze obejít.
Vlaky pojedou bez řidiče
Na lince D mají jezdit automatické soupravy bez řidiče. Dopravní podnik je nyní hledá ve výběrovém řízení, jehož výsledek by měl být podle dřívějšího vyjádření ředitele DPP Ladislava Urbánka znám v roce 2028. Praha počítá s nasazením automatických vlaků také na stávající lince C.
Nová linka má v konečné podobě propojit náměstí Míru s Písnicí a ulevit dopravě na jihu hlavního města. Úsek z Pankráce směrem na náměstí Míru se teprve plánuje. Podle aktuálního harmonogramu by měla celá trasa začít fungovat v roce 2036. Do budoucna město počítá i s prodloužením metra D až na náměstí Republiky.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Olbrachtova bude Ryšánka, stanice Bratří Synků ponese název Nusle
Pražští radní nedávno schválili také názvy stanic nové linky. Dvě dosud používaná pracovní označení se změnila: místo Olbrachtovy se bude stanice jmenovat Ryšánka a místo Náměstí Bratří Synků ponese název Nusle.
Radní naopak nepřijali návrhy přejmenovat Nové Dvory na Tempo a Písnici na Sídliště Písnice. O konečném názvu stanice, která zatím nese pracovní označení Depo Písnice, se teprve rozhodne.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.