Češi dokončili stavbu větrné elektrárny na Ukrajině

Energetická společnost Moravské naftové doly (MND) dokončila na západě Ukrajiny větrnou elektrárnu Oriv ve Lvovské oblasti. Společnost projekt s výkonem až 59 megawattů MND a ukrajinské firmy Eco-optima vyšel na 61,5 milionu eur (přes 1,54 miliardy korun). Jde o největší českou investici na Ukrajině od začátku války.

Stavba větrné elektrárny začala v září roku 2021. Práce na projektu se sice po zahájení ruské agrese na Ukrajině zpomalily, ale nezastavily. Původní termín dokončení byl srpen 2022. „Poté, co Rusko napadlo Ukrajinu, jsme zvažovali, zda projekt neodložit. Nakonec jsme se s naším ukrajinským partnerem rozhodli větrnou elektrárnu dokončit, i přes rizika, která s sebou válka přináší. Pro Ukrajinu je nyní diverzifikace energetických zdrojů velmi důležitá,“ uvedla ředitelka divize Energy v MND Jana Hamršmídová. Upozornila, že náročná byla při stavbě především logistika. Celkem šlo o stovku nadrozměrných nákladů, nejdelší část měřila 72 metrů a nejtěžší 80 tun.

Elektrárna Oriv měla mít podle původních plánů výkon 55 MW, následnou softwarovou úpravou v řídícím systému turbín se ale nakonec zvýšil o dalších 4,4 MW. Elektrárna tak ročně vyrobí skoro 162 gigawatthodiny elektřiny, což má pokrýt spotřebu více než 50 tisíc domácností.

Příklad české praktičnosti

Podle vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáše Kopečného je projekt větrné elektrárny skvělým příkladem české praktičnosti. „V době, kdy cely zapadni svět řeší, jak pomoci a posílit ruskými agresory ničenou ukrajinskou energetickou infrastrukturu před nadcházející zimou, české firmy ve významné míře dodávají to, co je nejvíce potřeba,“ uvedl Kopečný.

MND působí na Ukrajině přes deset let. Země má podle firmy velmi příhodné podmínky pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Pro větrné elektrárny je příhodná oblast právě v oblasti Karpat a také na pobřeží Černého moře.

Firma MND je součástí holdingu KKCG Karla Komárka a kromě těžby ropy a plynu s těmito komoditami obchoduje. Také obchoduje s elektřinou. Společnosti loni meziročně klesly tržby na čtvrtinu na 55,7 miliardy korun, klesl i zisk z 3,2 miliardy na 806 milionů korun. Důvodem je pokles cen energií na velkoobchodním trhu.

