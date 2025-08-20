Kdo umí, umí. Šéfům amerických firem rostou příjmy nejrychleji od pandemie
Být šéfem velké americké firmy se vyplatí. Jejich příjmy v roce 2024 narostly v průměru o 7,7 procenta, což je nejrychlejší tempo od roku 2021. Nejvíce vydělal Rick Smith, šéf výrobce elektrických taserů Axon Enterprise. Ten si přišel na 165 milionů dolarů. Druhý skončil nový šéf Starbucks Brian Niccol, který skončil těsně pod sto miliony.
Šéfům amerických firem se daří. V loňském roce si v průměru CEO firmy v indexu S&P 500 přišli na 19 milionů dolarů. To přitom představuje meziroční nárůst o 7,7 procenta. A to je podle dat FT.com nejvyšší růst příjmů šéfů firem od roku 2021, kdy po pandemickém propadu narostly o téměř 12 procent.
„Vidíme pokračující trend, že růst příjmů CEOs firem překonává inflaci, ale také výrazně průměrný nárůst mezd zaměstnanců,“ komentoval pro server FT.com situaci Eric Hoffmann, šéf datového oddělení poradenské společnosti Farient Advisors, která vývoj příjmů šéfů firem dlouhodobě sleduje. Naráží tak na skutečnost, že podle statistik z amerického pracovního trhu průměrné mzdy vloni rostly o 3,6 procenta.
Čínský výrobce hraček Pop Mart zveřejnil výsledky za první pololetí letošního roku. Tržby se přiblížily hranici 14 miliard jüanů, zisk vystřelil meziročně o 400 procent na 4,6 miliardy. To vše díky fenoménu Labubu, který zaplavil svět. Hodnota firmy Pop Mart letí vzhůru, v současnosti představuje dvojnásobek hodnoty Hasbra a Mattelu dohromady.
Fenomén Labubu vrcholí. Výrobce vydělal miliardy dolarů
Trhy
Čínský výrobce hraček Pop Mart zveřejnil výsledky za první pololetí letošního roku. Tržby se přiblížily hranici 14 miliard jüanů, zisk vystřelil meziročně o 400 procent na 4,6 miliardy. To vše díky fenoménu Labubu, který zaplavil svět. Hodnota firmy Pop Mart letí vzhůru, v současnosti představuje dvojnásobek hodnoty Hasbra a Mattelu dohromady.
Stomilionové šeky
Příjmy šéfů firem ale nejsou koncipovány tak, jako klasické mzdy. Často jde o kombinaci několika složek, většinou výkonnostních, dále nejrůznějších bonusů, zejména akvizičního nebo kompenzačního za ušlé investice, a výraznou součástí je také motivační program ve formě opcí na akcie.
Díky tomu mohou výsledné příjmy jednotlivých CEO dosáhnout i částek přesahujících 100 milionů dolarů. Vloni se to podařilo jen Ricku Smithovi, zakladateli a šéfovi společnosti Axon Enterprise (na snímku níže), která vyrábí zabezpečovací techniku, zejména elektrické tasery. Jeho příjem vloni dosáhl částky 165 milionů dolarů, nicméně stalo se tak po dosažení několikaletých cílů.
Druhým v pořadí nejlépe placených šéfů firem byl novopečený CEO prodejce kávy Starbucks Brian Niccol, který si vydělal 95 milionů dolarů. Součástí toho však je také akviziční bonus ve výši pěti milionů dolarů a také dva jednorázové tranše akcií v hodnotě 75 až 80 milionů dolarů.
Start-upy zabývající se umělou inteligencí (AI) vytvořily letos desítky nových dolarových miliardářů. AI se tak rychle mění v největší motor tvorby bohatství v novodobé historii, upozornil server zpravodajské televize CNBC.
AI vytvořila v rekordním čase desítky nových dolarových miliardářů
Leaders
Start-upy zabývající se umělou inteligencí (AI) vytvořily letos desítky nových dolarových miliardářů. AI se tak rychle mění v největší motor tvorby bohatství v novodobé historii, upozornil server zpravodajské televize CNBC.
Jak férově vyplácet šéfa?
List Financial Times dále upozorňuje na to, že se stále více prohlubuje příjmová propast mezi vedením společností a jejich běžnými zaměstnanci. V případě amerického Starbucksu jde o jedno pozoruhodné číslo – CEO Niccol má přes 6666krát vyšší příjem, než představuje průměrný příjem baristy téhož řetězce.
To pak u akcionářů podle FT.com vede k poklesu podpory takto komplexně konstruovaných výplatních balíčků pro šéfy firem. Zatímco v roce 2016 tuto formu výplaty podporovalo 95 procent akcionářů, nyní to je zhruba 92,5.
„Tento trend ve spojení s ekonomickou nejistotou v USA může v budoucnu přinést změny ve způsobu odměňování,“ uvádí FT.com.
Google čelil obvinění, že bez vědomí rodičů shromažďoval na platformě YouTube údaje o dětech a využíval je k cílené reklamě. Teď se internetový gigant dohodl, že za urovnání žaloby zaplatí 30 milionů dolarů. Žádné pochybení ale nepřiznává.
Google zaplatí 30 milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí
Zprávy z firem
Google čelil obvinění, že bez vědomí rodičů shromažďoval na platformě YouTube údaje o dětech a využíval je k cílené reklamě. Teď se internetový gigant dohodl, že za urovnání žaloby zaplatí 30 milionů dolarů. Žádné pochybení ale nepřiznává.
Investiční skupina BHM Group miliardáře Tomáše Krska získala podíl 4,6 procenta ve zdravotnickém start-upu Carebot, který nabízí zpracování rentgenových snímků pomocí AI (umělé inteligence). Může tak odhalit třeba počínající rakovinu. Uvedl to server Seznam Zprávy.
Miliardář Krsek získal podíl ve startupu, který pomocí AI odhaluje rakovinu
Zprávy z firem
Investiční skupina BHM Group miliardáře Tomáše Krska získala podíl 4,6 procenta ve zdravotnickém start-upu Carebot, který nabízí zpracování rentgenových snímků pomocí AI (umělé inteligence). Může tak odhalit třeba počínající rakovinu. Uvedl to server Seznam Zprávy.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.