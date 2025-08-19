Google zaplatí 30 milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí
Google čelil obvinění, že bez vědomí rodičů shromažďoval na platformě YouTube údaje o dětech a využíval je k cílené reklamě. Teď se internetový gigant dohodl, že za urovnání žaloby zaplatí 30 milionů dolarů. Žádné pochybení ale nepřiznává.
Americký internetový gigant Google se dohodl, že zaplatí 30 milionů dolarů (zhruba 630 milionů Kč) za urovnání žaloby, podle které porušoval na své platformě YouTube zákony na ochranu soukromí dětí. Informovala o tom v úterý agentura Reuters. Firma podle žaloby shromažďovala bez souhlasu rodičů údaje o dětech a využívala je k cílené reklamě.
Google v rámci dohody o urovnání obvinění nepřiznal žádné pochybení. Dohodu ještě musí schválit soud.
Společnost Google se už v roce 2019 dohodla, že zaplatí pokutu 170 milionů dolarů a změní některé své praktiky, aby urovnala podobná obvinění vznesená americkou Federální obchodní komisí (FTC) a generální prokuraturou státu New York.
Nynější urovnání se týká žaloby, kterou iniciovali rodiče a opatrovníci 34 dětí. Google podle nich i po uzavření dohody v roce 2019 porušoval zákony svými praktikami v oblasti shromažďování údajů o dětech.
Google, který je součástí technologického konglomerátu Alphabet a provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě, je světovou jedničkou v internetové reklamě. Alphabet v prvním pololetí zvýšil čistý zisk meziročně o třetinu na 62,7 miliardy dolarů (zhruba 1,3 bilionu korun).
Firmy jako Meta, Palantir či Google za bezpečnost svých šéfů vydávají stále vyšší částky. Potenciální útočníci je viní ze všeho zlého, co se na světě děje.
Technologičtí miliardáři se o sebe bojí. Za ochranku platí desítky milionů dolarů
Zprávy z firem
Společnost Perplexity AI, oceněná na „pouhých" 18 miliard dolarů, nabídla Googlu 34,5 miliardy za jeho nejpoužívanější prohlížeč světa - Chrome. Odvážný tah přichází ve chvíli, kdy Google čelí tlaku na rozdělení firmy kvůli údajnému monopolu.
Malá, ale ambiciózní. Firma Perplexity chce koupit Chrome
Zprávy z firem
Americká technologická společnost Meta Platforms přestane od října letošního roku na území Evropské unie na svých platformách umožňovat politickou reklamu. Firma provozující sociální sítě Instagram a Facebook nebo on-line komunikátor WhatsApp krok zdůvodňuje právní nejistotou spojenou s novou unijní legislativou o transparentnosti a cílení politické reklamy (TTPA), která začne platit 10. října. Firma to v pátek uvedla na webu.
Meta se zalekla Bruselu. Z facebooku zmizí politická reklama
Zprávy z firem
