Kdo koupí Paramount? Do hry vstupuje další silný hráč

Investiční společnost Apex Capital Trust podala konkurenční nabídku na převzetí americké mediální skupiny Paramount Global. Je ochotna za ni dát až 43 miliard dolarů (1,01 bilionu korun), píše agentura Reuters. Paramount Global se tento měsíc dohodl na spojení s firmou Skydance Media, kontrolu na Paramountem tak měl získat filmový a televizní producent David Ellison, který je zakladatelem firmy Skydance.

Společnost Apex Capital Trust mimo jiné uvedla, že by firmě Skydance za odstoupení od dohody o spojení s Paramountem zaplatila 400 milionů dolarů. Dodala, že by do společnosti Paramount vložila provozní kapitál v hodnotě deseti miliard dolarů na realizaci jejího podnikatelského plánu.

„Paramount a jeho aktiva jsou národním pokladem. Hodláme s nimi podle toho zacházet,“ prohlásila právnička Tatiana Loganová z firmy Apex Capital Trust.

Součástí skupiny Paramount Global je například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací služba Paramount+. Skydance Media je produkční společností, která působí ve filmovém, televizním či videoherním průmyslu.

Paramount Pictures patří mezi nejstarší hollywoodská filmová studia. Firma Skydance v minulosti s Paramountem spolupracovala například při produkci filmů Top Gun: Maverick či Star Trek: Do temnoty.

Společnost Paramount se v poslední době potýká s řadou problémů v důsledku změn v mediálním průmyslu, například kvůli přesunu diváků ke streamovacím službám.

