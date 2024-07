Studio Marvel z gigantu Disney našlo směr pro superhrdiny. Vracejí se osvědčení tvůrci

Film z produkce studia Marvel Deadpool & Wolverine už vydělal 211 milionů dolarů a je návštěvnicky nejúspěšnějším snímkem letošního roku.

Letošní léto znamená pro Marvel Studios z filmového gigantu Disney návrat na výsluní zájmu diváků. Studio se snažilo udržet dynamiku kasovních trháků, které završil konec ságy Avengers: Endgame v roce 2019. Pak se soukolí superhrdinství i studia Marvel začalo zadrhávat.

Prezident Marvel Studios Kevin Feige i proto najal Joea a Anthonyho Russo, kteří řídili „Avengers: Infinity War“ a „Avengers: Endgame“, aby režírovali další dva filmy Avengers. A další pozitiní zprávou je i chystaný návrat Roberta Downeyho Jr. na plátno. Kostým Iron Mana sice zůstane ve filmovém depozitáři, stejně jako postava Tonyho Starka, ale Downey Jr. se vrátí jako padouch Doctor Doom.

Marvel je znovu na vzestupu

Po zásadním propadu, který nastal loni v listopadu s premiérou filmu The Marvels, který vygeneroval nejnižší premiérové tržby 46,1 milionu dolarů v USA a celosvětově premiéra vynesla méně než 200 milionů dolarů, je studio zpět na vrcholu se snímkem Deadpool & Wolverine, který získal během uvedení do amerických kin 211 milionů dolarů. Jde tak o nejvyšší premiérový úspěch roku všech dob.

Těžký návrat

S úspěchem filmu Deadpool & Wolverine a několika strategickými návraty osvědčených filmařů to se studiem Marvel vypadá, že je na hvězdné cestě. To je dobrá zpráva pro studio, které od roku 2008 vydělalo v pokladnách více než 30 miliard dolarů. Marvel Cinematic Universe (MCU) je nejvýdělečnější filmová franšíza všech dob a jeden z nejstabilnějších tahounů prodeje vstupenek v historii kinematografie.

Úžasný víkend

Kevin Feige, prezident Marvel Studios, přivedl zpět Joea a Anthonyho Russo, autorské a režijní duo podepsané pod filmy Captain America: The Winter Soldier, „Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame. Navíc přesvědčil samotného Iron Mana, Roberta Downeyho Jr., aby převzal roli Doctora Dooma.

V rámci prezentace studia Marvel v San Diegu na festivalu Comic Con Feige oznámil, že bratři Russoové budou režírovat Avengers: Doomsday a Avengers: Secret Wars, které mají být v kinech v letech 2026 a 2027.

Deadpool & Wolverine je jediným marvelovským filmem v roce 2024, ale v roce 2025 diváci uvidí filmů několik. Bude to Captain America: Brave New World, Thunderbolts, The Fantastic 4: First Steps a Blade.

Kam dál s Wolverinem

Vedení studia zatím tají, jak Deadpool a Wolverine zapadají do dalších plánů Marvelu. Obě postavy přežijí nejnovější díl, ale zůstanou v Deadpoolově vesmíru oddělené od zbytku MCU. Úspěch filmu Deadpool & Wolverine však naznačuje, že se herec Hugh Jackman v budoucích filmech může vrátit jako Wolverine.

Mnozí fanoušci již spekulují, že se duo vrátí až do filmu Secret Wars v roce 202. Půjde o známý komiksový příběh, který byl poprvé zpracován v 80. letech 20. století a později v roce 2015. Děj obsahuje střety alternativních vesmírů, zničení a následné propojení jejich zbytků do světa s názvem Battleworld. To jsou však zatím pouhé spekulace. Naopak naprosto jasný je návrat Roberta Downeye na marvelovské plátno. Jeho Doctor Doom pro fanoušky představuje návrat k cestě tradice a Downey to kometuje lakonicky: Nová maska, stejný úkol. Tím je společná tvorba největšího možného filmového zážitku.

