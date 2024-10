Kauza firmy, na niž "naši zaklekli", se těšně před rozsudkem vrací zpět na začátek

Proces s firmou FAU, o které mluvil Andrej Babiš v tajně pořízené nahrávce jako "o zmrdech", na které "naši klekli", a která už osm let čelí obvinění ze čtvrtmiliardového podvodu s DPH, se vrací zpět na začátek, tedy do fáze policejního vyšetřování. Podle zjištění Seznam Zpráv to způsobila chyba na straně žaloby.

Reklama

Soudní jednání s firmou FAU obviněnou ze čtvrtmiliardového podvodu s daní z přidané hodnoty se bude opakovat od začátku. Soudce Eduard Ondrášek začátkem října obžalovaným napsal, že věc se vrátí do přípravného řízení, napsal server Seznam Zprávy. Podle webu vše nasvědčuje tomu, že to způsobila chyba státního zástupce. Státní zástupce Karel Studený to nechtěl komentovat. Společnost FAU se před olomouckým soudem spolu s dalšími 17 obžalovanými zodpovídá v kauze možného krácení daní při obchodech s palivy. Její jednatel Vojtěch Csabi dříve uvedl, že v případu jde o cílenou likvidaci jeho firmy kvůli obchodním zájmům společností předsedy ANO Andreje Babiše.

První obvinění v kauze padlo v roce 2016 a během dvou let projednávání před soudem vypovídaly desítky svědků. Mezi nimi byl také bývalý ministr financí a premiér Babiš a místopředsedkyně ANO a bývalá Babišova náměstkyně a později ministryně financí Alena Schillerová. Případ se stal známým zejména kvůli tajně pořízené nahrávce, na níž Babiš jako ministr financí mluvil o tom, že na firmu FAU "naši klekli".

Případ se vrací na začátek. K policii

Soudce olomouckého krajského soudu Ondrášek začátkem října všem obžalovaným písemně oznámil, že věc se vrátí do přípravného řízení, tedy policii. Bude to nové hlavní líčení na základě nové obžaloby, řekl serveru Csabiho advokát Ondřej Švára. Soudní jednání se tak bude opakovat včetně čtení znaleckých posudků a dalších dokumentů a výslechů obžalovaných a svědků.

Zvrat podle serveru Seznam Zprávy nastal poté, co dva obžalovaní požádali o dohodu o vině a trestu, kterou by přiznali vinu výměnou za mírnější trest. Státní zástupce Studený soudu tento návrh předložil, ale později ho vzal zpět. Udělal to však podle paragrafu trestního řádu, který říká, že při takzvaném zpětvzetí se kauza vrací do přípravného řízení, píše server. Studený podle něj nechtěl vysvětlit, jestli věděl, jaký následek zpětvzetí dohody o vině a trestu způsobí, nebo zda šlo o jeho chybu. „K vaší otázce bych se s dovolením nevyjádřil,“ uvedl.

Reklama

Tečka za agentem Burešem. Babiš s StB nespolupracoval, uznalo Slovensko Leaders Slovenské ministerstvo vnitra uznalo, že český expremiér Andrej Babiš byl v dokumentech někdejší československé tajné policie StB neoprávněně evidován jako její agent a s StB vědomě nespolupracoval. Úřad s Babišem uzavřel smír ve sporu o ochranu osobnosti týkající se neoprávněné evidence ve svazcích StB a tento smír soud schválil. Ministerstvo uzavření smíru zdůvodnilo dvěma právními analýzami a také tím, že prý existuje vysoké riziko jeho prohry ve sporu. Český premiér Petr Fiala to označil politický handl. Babiš se podle Fialy dohodl se spřátelenými slovenskými politiky, napsal premiér na síti X. ČTK Přečíst článek

Podle Šváry to pro Csabiho a další obžalované znamená, že budou několik dalších let zcela zbytečně čelit negativním důsledkům trestního řízení. Návrat případu k vyšetřovatelům chce obhajoba využít k návrhu, aby policie Csabiho stíhání zastavila. Tvrdí, že se během soudního procesu neobjevily usvědčující důkazy a že by to kriminalisté měli zohlednit.

V kauze se zodpovídá 16 lidí a dvě firmy - opavská společnost FAU a firma Verami International Company. FAU skončila v konkurzu po vydání zajišťovacích příkazů v roce 2016, kterými se Finanční správa domáhala stovek milionů korun za údajně neodvedené daně. Firma proti rozhodnutí a postupu Finanční správy a celníků následně uspěla u soudů s několika žalobami. Csabi kauzu označil za šikanu, FAU podle něj vadila jako majitel železniční vlečky v areálu přerovské firmy Precheza z holdingu Agrofert z Babišova svěřenského fondu. Finanční správa nařčení z účelové likvidace FAU odmítla.

Kauza Čapí hnízdo stále žije. Policie obvinila finanční ředitelku Agrofertu Leaders Policie obvinila finanční ředitelku Agrofertu Petru Procházkovou a člena představenstva firmy Imoba Františka Šlingra z křivé výpovědi u soudu v kauze Čapí hnízdo. Ve středu to uvedl server Seznam Zprávy. Kriminalisté se případem zabývají z podnětu soudce Městského soudu v Praze, který případ padesátimilionové dotace na stavbu Čapího hnízda řešil. ČTK Přečíst článek

Unijní fondy nezajímají jen státy, ale i zločince a mafii, říká šéfka evropských žalobců. Jde o miliardy Politika Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) na příští rok očekává dvojnásobek práce a žádá o zvýšení svého rozpočtu. Unijní fondy obnovy a odolnosti, v Česku vyplácené prostřednictvím Národního fondu obnovy, nezajímají jen státy, ale i zločince a mafii, říká šéfka evropských žalobců Laura Kövesiová. V rozhovoru s ČTK v Praze hovořila mimo jiné o skepticismu lidí i českých úředníků vůči svému úřadu, který podle ní může státům ušetřit miliardy ročně, a už tak činí nyní. ČTK Přečíst článek

Miliardář Speychal u soudu: Žádný zločinecký gang jsem neřídil, obžaloba je vylhaná Zprávy z firem Miliardář Petr Speychal odmítl u soudu obžalobu v kauze daňových úniků ČKD Praha DIZ jako vylhanou. Ohradil se proti tvrzení některých médií, že vytvářel „fabriku na daňové podvody“. Zdůraznil, že se snažil vybudovat smysluplný a prosperující podnik. Podle něj je proto krajně nelogické, že by paralelně s tím úmyslně krátil daně jako hlava gangu, jak tvrdí státní zástupkyně. Pozastavil se i nad výší trestu, který mu obžaloba navrhla v délce 12,5 roku vězení. ČTK Přečíst článek