Kauza Čapí hnízdo stále žije. Policie obvinila finanční ředitelku Agrofertu

Policie obvinila finanční ředitelku Agrofertu Petru Procházkovou a člena představenstva firmy Imoba Františka Šlingra z křivé výpovědi u soudu v kauze Čapí hnízdo. Ve středu to uvedl server Seznam Zprávy. Kriminalisté se případem zabývají z podnětu soudce Městského soudu v Praze, který případ padesátimilionové dotace na stavbu Čapího hnízda řešil.

Reklama

„Prověřování ve věci skončilo a aktuálně probíhá vyšetřování. Ve věci bylo sděleno obvinění dvěma osobám pro přečin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku,“ řekl webu obvodní státní zástupce pro Prahu 2 Tomáš Svoboda. Oběma obviněným hrozí až tříleté vězení.

Policisté prověřování nejprve odložili, po zásahu státní zástupkyně se ale podnětem soudce začali zabývat znovu.

V kauze Čapí hnízdo čelí obžalobě předseda hnutí ANO Andrej Babiš a europoslankyně Jana Nagyová (ANO). Městský soud je letos v únoru podruhé nepravomocně zprostil obžaloby. Případem se nyní zabývá odvolací soud, řízení je ale přerušené, protože Nagyová získáním mandátu ve volbách do Evropského parlamentu (EP) získala imunitu. Vrchní soud v Praze požádal EP o zbavení imunity, parlament o žádosti však dosud nerozhodl.

Státní zástupce obžalobě v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Oba obžalovaní vinu od počátku popírají.

Reklama

Šlingr ve výpovědi při prvním projednávání případu před městským soudem podle dřívějších informací tvrdil, že tehdejší majitel Agrofertu Babiš do vedení Čapího hnízda nezasahoval a při jednání s marketingovými specialisty byl jen prostředníkem. Podle soudce s nimi ale Babiš komunikoval a oni ho vnímali jako faktického šéfa.

Procházková pak před soudem mimo jiné popřela, že jednala o úvěru pro Farmu Čapí hnízdo. Uvedla, že působila při oslovení banky pouze jako zprostředkovatel pro obžalovanou Nagyovou. Její výpověď byla podle soudce v rozporu se slovy bankéře Filipa Koutného i vnitřními záznamy banky.

Stanislav Šulc: Existuje už jen jeden důvod, proč se máme dál šťourat v Čapím hnízdě. Ten ale stojí za to Názory Patnáct let poté, co se kauza údajně odehrála, téměř deset let poté, co se o ní začala zajímat policie. A několik let poté, co žalobci nedokázali nabídnout natolik neprůstřelné důkazy, aby přesvědčili o své pravdě soud. Kauza Čapí hnízdo začíná naplňovat podstatu slov „únava materiálu“. A přesto má smysl se do ní ještě jednou ponořit. Proč? Protože stát by prostě měl umět prosadit obecnou pravdu, že lhát a podvádět se nemá. Ani když to je výhodné. Stanislav Šulc Přečíst článek

Nevinný. Soud i napodruhé zprostil Babiše obžaloby v kauze Čapí hnízdo Politika Pražský městský soud dnes znovu nepravomocně osvobodil předsedu hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) i jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou v kauze Čapí hnízdo, která se týká padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách. Soudce Jan Šott nyní čte výrok rozsudku, své rozhodnutí následně zdůvodní. Babiš i Nagyová vinu od počátku odmítají. Bývalý premiér dlouhodobě označuje kauzu za politicky motivovanou. Dnešní rozsudek není pravomocný. ČTK Přečíst článek