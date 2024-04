Karibské pasy jako volný vstup do EU či USA využívají desítky tisíc Rusů i Číňanů. Nyní pořádně zdraží

Desítky tisíc lidí si je v roce 2023 pořídilo některý z takzvaných zlatých pasů. Ty nabízí pětice karibských států za sto tisíc dolarů a je téměř lhostejné, kdo o pas požádá. Nově si však budou muset lidé za bezvízový přístup do USA či Evropy pořádně připlatit.

Stačilo 100 tisíc dolarů a kdokoli na světě mohl získat pas, s nímž se může volně pohybovat po EU, Velké Británii či USA. Bez vízové povinnosti. Jak je to možné? Stačilo zajet do jednoho z pěti karibských států a koupit si místní občanství v rámci programu CIB, tedy „citizenship-by-investment“. Vše je přitom zcela legální.

Jen v roce 2023 přitom tohoto programu využilo kolem 88 tisíc lidí, včetně občanů Ruska, Číny nebo Nigérie, kteří by jinak mohli mít v některých zemích potíže se vstupem, upozornila agentura Bloomberg.

Evropská unie a USA proto na karibské státy tlačí, aby politiku zlatých pasů omezily. Pro ně však jde o poměrně významný příspěvek do státní kasy. „Programy CIB každoročně těmto státům přinesou více než 579 milionů dolarů a pro některé z těchto států to může představovat i polovinu všech příjmů státního rozpočtu,“ upozorňuje Jim Wyss z Bloombergu. Omezení těchto programů by tak mohlo přinést poměrně zásadní problémy ve fungování těchto států.

Víc peněz

Jako částečně vstřícný krok ale vedení čtyř z těchto států přichází s tím, že navýší poplatek za zlatý pas. Od 30. června se cena zvýší na dvojnásobek, tedy minimálně na 200 tisíc dolarů, tedy více než 4,6 milionu korun. Zároveň státy zamezí praktikám, kdy se díky různým slevám mohli někteří lidé dostat k cennému pasu s výraznou slevou. Ty nabízeli zejména místní developeři, kteří tímto lákali kupce pro své projekty.

V posledních měsících navíc státy jako Dominika, Grenada či Svatý Kryštof a Nevis čelí masivnímu nárůstu poptávky. V lednu a únoru podle Bloombergu meziročně narostly žádosti o téměř 300 procent. Podle Kary Doherty ze společnosti Apex Capital Partners sídlící na ostrově Antigua rapidní růst poptávky po druhém občanství v těchto státech souvisí s nárůstem ceny bitcoinu a dalších digitálních tokenů. Druhým důvodem je snaha zejména amerických občanů rozložit rizika související s geopolitickým vývojem ve světě.

Kolik to stojí?

Dohodu o navýšení poplatků za citizenship-by-investment podepsala čtveřice z celkem pěti států. Jediný ostrovní stát Svatá Lucie dohodu nepřijal a nadále bude nabízet nejlevnější zlatý pas za původních 100 tisíc dolarů. Ostatní pak cenu zvýšili na 200 tisíc s výjimkou Svatého Kryštofa a Nevisu, který nabízí CIB nejdéle ze všech a také za nejvyšší poplatek. Nyní to bude 250 tisíc dolarů.