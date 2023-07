Singapurský pas je nejmocnější na světě. I český si ale stojí velmi dobře

Se singapurským pasem lze bez víza cestovat do 192 zemí na světě. To je o tři země více, než kam se bez vízové povinnosti mohou podívat Japonci. Japonský pas přitom dříve kraloval žebříčku nejmocnějších pasů sestavovaného společností Henley & Partners. Aktuálně se ale propadl až na sdílenou třetí pozici. Předběhl ho ještě německý, italský a španělský pas. Český pas si na zmíněném seznamu nestojí vůbec špatně. S dalšími zeměmi sdílí pátou příčku. Češi mohou bez víza vycestovat do 187 zemí.

Reklama

Singapur podle nejnovějšího žebříčku Henley Passport Index vystřídal Japonsko v pozici držitele nejsilnějšího cestovního pasu na světě. Držitelům singapurský pas umožňuje bezvízový vstup do 192 zemí. Podle žebříčku, který zveřejnila londýnská poradenská společnost Henley & Partners, se Japonsko po pěti letech na špici propadlo na třetí místo, protože počet destinací, do kterých lze s jeho pasem vstoupit bez víza, se snížil.

Spojené státy americké, které byly před téměř deseti lety na prvním místě žebříčku, se posunuly o dvě místa na osmou příčku. Spojené království po propadu způsobeném brexitem poskočilo o dvě místa na čtvrtou pozici, kterou naposledy obsadilo v roce 2017.

Singapur zlatá víza nenabízí

Singapur je magnetem pro bohatství, jehož nedávný příliv byl způsoben potlačováním soukromého podnikání v Číně a obavami z geopolitického napětí. Získat privilegium používat cestovní doklad městského státu však není snadné. Tento 5,6milionový stát loni udělil občanství asi 23 100 lidem a úřady na začátku letošního roku vyloučily, že by tak činily na základě čistého jmění jednotlivců.

Blíží se exodus čínských miliardářů. Prezident Si zpřísňuje podmínky vycestování Leaders Migrační právníci potvrzují, že v posledních měsících se situace ztížila, protože se prodloužila doba zpracování pasů a zpřísnily požadavky na dokumentaci. Těžší je také přesun velkých peněžních částek z Číny. ČTK Přečíst článek

Henley Passport Index sleduje údaje Mezinárodní asociace letecké dopravy. Metodika se liší od jiných pasových žebříčků, například od indexu zveřejněného finančně poradenskou společností Arton Capital, který loni na první místo zařadil Spojené arabské emiráty.

Aktuální žebříček Henley Passport Index zařadil Českou republiku na sdílené páté místo. Bezvízový styk má ČR sjednaný se 187 zeměmi. Nejhůře si již tradičně stojí Afghánistán a další islámské země jako je Irák nebo Sýrie.

Henley Passport Index Henley Passport Index, užito se svolením

Američtí celníci mohou konečně číst čipy v pasech. Strávili nad tím šestnáct let Enjoy Ačkoliv Spojené státy od zemí s bezvízovým stykem včetně Česka vyžadují čipy v pasech od roku 2008, jejich celníci tyto čipy umí přečíst teprve od loňského léta. A oficiálně to potvrdili teprve minulý týden, napsal odborný server Wired. Zdeněk Pečený Přečíst článek