Timmermans: Když o Green Dealu přesvědčíme Čechy, tak už všechny. Změny v přístupu už vidím

Zelená ekonomika přináší více pracovních míst, ale bude potřeba zajistit spravedlivou transformaci. Místopředseda Evropské komise (EK) odpovědný za klimatickou politiku Frans Timmermans to řekl na Green Deal summitu v Praze. Dodal, že pokud se podaří o výhodnosti Zelené dohody přesvědčit Čechy, může pak přesvědčit všechny.

Takzvaná Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) předpokládá v Evropské unii snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. Evropská komise chce do roku 2050 udělat z Evropy „první klimaticky neutrální kontinent”.

„Green Deal je změna, ale obecně věřím, že jsme to nastavili správně. Uhlíková neutralita je plán, který už měl být spuštěn mnoho let zpět a Evropa je důkazem, že můžete růst ekonomicky bez proporčního zvyšování uhlíkových emisí,” řekl Timmermans.

Uvedl, že jakákoli transformace byla spojena s riziky a pokud se nezvolí správná politika, vznikne malá skupina velmi bohatých a velká skupina chudých. Zelená ekonomika ale podle něj nabízí více pracovních míst, ale jde o jiné než doposud tradiční pozice. „Musíme zajistit, aby transformace byla spravedlivá. Jsou tendence říkat, že bude nespravedlivá, proto musíme vysvětlovat a dělat rozhodnutí, aby toho byl každý součástí v pozitivním slova smyslu,” řekl.

Timmermans zmínil, že je potřeba ukázat možnosti, které Zelená dohoda pro Evropu přináší. „Když se povede přesvědčit Čechy, tak můžu přesvědčit všechny,” řekl Timmermans.

Jako v létě při zasedání ministrů životního prostředí EU v Praze apeloval na jednotu proti Rusku. Programem Moskvy i jiných politiků je podle něj vinit Green Deal z vysokých cen energií. K nezávislosti na ruském plynu pomůžou i obnovitelné zdroje. A pokud se podle Timmermanse podaří přesvědčit občany, že v zimě nezmrznou a zvládnou i následující léta, tak transformace na zelenější ekonomiku bude něco, co podpoří i český národ.

Upozornil na to, že přechod k obnovitelným zdrojům se stal kvůli válce na Ukrajině a hrozícímu nedostatku energií více urgentní a zrychlil. Konstatoval, že to ukazuje i snahu Čechů instalovat fotovoltaické panely či tepelná čerpadla. „Je vidět jejich racionalita,” řekl.

Summit provázely protesty. Byly poklidné

Při projevu Timmermanse stáli pod pódiem tři zástupci Hnutí Duha. Stejně jako jiní aktivisté upozorňovali na fakt, že hlavním partnerem konference je globální ropná společnost Shell. „Greenwashing: Nebuďte jeho součástí,” stálo mimo jiné na jednom z transparentů. Greenwashing znamená podrývání důvěryhodné debaty o řešení změn klimatu. Označuje se tak šíření zavádějících informací, které mají vylepšit obraz firmy či organizace a prezentovat ji jako zodpovědnou k životnímu prostředí.

Kvůli Shell, ale třeba i společnosti ČEZ, dalšímu partnerovi summitu, pak odpoledne před budovou protestovalo asi 40 ekologických aktivistů z organizací Re-set, Univerzity za klima, Hnutí Duha a dalších. V Mikulandské ráno i odpoledne postávalo také několik lidí při protestu proti Zelené dohodě pro Evropu iniciovaného Hnutím PES, SPD Praha a Trikolorou. Jiří Janeček řekl, že Hnutí PES žádá kvůli energetické krizi pomalejší přechod na obnovitelné zdroje energie a podporu uhlí.

