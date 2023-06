Microsoft zaplatí tučnou pokutu za zásahy do soukromí dětí

Americká softwarová společnost Microsoft zaplatí ve Spojených státech pokutu 20 milionů dolarů (439 milionů korun) za to, že v rozporu se zákonem shromažďovala osobní údaje o dětech bez souhlasu jejich rodičů. V pondělí to oznámila Federální obchodní komise (FTC), do jejíž kompetence tyto případy spadají a s kterou se Microsoft na urovnání obvinění dohodl.

Microsoft čelil obvinění z porušování amerického zákona o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA). Dopustil se toho tím, že shromažďoval osobní údaje dětí, které se zaregistrovaly do jeho herního systému Xbox, aniž by o tom ale Microsoft informoval jejich rodiče nebo od nich získal souhlas. Problém vidí úřady i v tom, že Microsoft pak nashromážděné osobní údaje uchovával.

Microsoft chybu napraví

FTC požaduje, aby Microsoft přijal opatření ke zlepšení ochrany soukromí dětských uživatelů svého herního systému Xbox. Znamená to, že rozšíří ochranu COPPA na vydavatele her třetích stran, s nimiž Microsoft sdílí údaje o dětech. Mluvčí Microsoftu podle agentury Reuters uvedl, že firma je odhodlána příkaz splnit. Dodal, že Microsoft aktualizuje proces vytváření účtů a vyřeší i chybu v uchovávání údajů, která byla v systému zjištěna.

„Naše navrhované nařízení usnadňuje rodičům ochranu soukromí jejich dětí v systému Xbox a omezuje informace, které může společnost Microsoft o dětech shromažďovat a uchovávat,“ uvedl ředitel Úřadu pro ochranu spotřebitele v FTC Samuel Levine. „Toto opatření by také mělo jasně ukázat, že avatary dětí, biometrické údaje a zdravotní informace nejsou vyňaty z působnosti zákona COPPA,“ dodal.

Zákon vyžaduje, aby on-line služby a webové stránky určené dětem mladším 13 let informovaly rodiče o osobních údajích, které shromažďují. Než začnou shromažďovat a používat jakékoliv osobní údaje dětí, musejí si opatřit ověřitelný souhlas rodičů. Microsoft v letech 2015 až 2020 podle stížnosti uchovával údaje, které od dětí shromáždil během procesu vytváření účtu, i když rodič tento proces nedokončil.

