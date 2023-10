Jak využít zlaté horečky umělé inteligence a neohrozit cíle udržitelnosti?

Umělá inteligence se v posledních letech stala jednou z nejrychleji rostoucích oblastí investic firem do nových technologií a inovací. Využijí ji prakticky všechny obory, od zdravotnictví, přes výrobu polovodičů a čipů a automobilový průmysl až po finanční služby. Nejnovější vlna široce dostupných nástrojů generativní umělé inteligence, k nimž patří i mediálně známý ChatGPT, pak způsobuje dramatický nárůst strojově generovaných dat, a je obecně hnací silou bezprecedentního růstu množství nestrukturovaných dat jako takových. Co to přinese za výhody a výzvy?

Analytická společnost IDC předpovídá, že do roku 2025 vzroste celkový objem digitálních dat celosvětově na 175 zettabytů (z přibližně 40 zettabytů v roce 2019). Takto ohromný objem dat umožní dále zrychlovat aplikace umělé inteligence, což pro firmy přinese příležitost přeměnit tato data na prakticky využitelné závěry, zvýšit spokojenost zákazníků, zefektivnit provoz a inovovat – jednoduše stát se úspěšnější společností. Než se tak stane, musí však být data zpracována, a na to potřebují flexibilní, spolehlivou, výkonnou, a (což je možná nejdůležitější) udržitelnou infrastrukturu pro ukládání dat.

Požadavky na výkon zvyšují náklady

Proč udržitelnou? Protože navzdory tomu, že je umělá inteligence pro lidstvo celkově velmi pozitivním nástrojem, který pomůže automatizovat opakující se činnosti, účinněji léčit nemoci a lépe porozumět našemu světu, z hlediska životního prostředí zvyšuje spotřebu energie a uhlíkovou stopu. Rostoucí požadavky na data a výkon jdou totiž ruku v ruce se zvyšujícími se náklady na napájení, chlazení a dokonce i prostory pro umístění zařízení. Podle současných odhadů se dnes datová centra podílejí na celosvětové spotřebě energie jedním až čtyřmi procenty a pokud zůstaneme u původních technologií, spotřeba dále poroste.

Nejde však jen o ekologický problém, v dnešní době prudce rostoucích cen energií i o provozní a finanční výzvu, se kterou se musí firmy a organizace vyrovnat. Pokud nesídlí v lokalitách, kde kvůli nedostatečnému přístupu k potřebnému množství elektrické energie muselo být rozšiřování datových center dokonce pozastaveno.

Až 80% snížení spotřeby energie s all-flash

Řešením by mohly být produkty a služby, jako například úložná řešení typu all-flash, která zákazníkům umožňují ekologickou stopu jejich datových center výrazně snížit. Tato úložiště jsou podstatně efektivnější než dnes stále ještě často využívané technologie s klasickými pevnými disky (HDD). V některých případech mohou řešení all-flash pomoci firmám ve srovnání s HDD dosáhnout dokonce až 80procentního snížení přímé spotřeby energie v datových centrech. Navíc jsou tato úložiště mnohem vhodnější pro provozování projektů umělé inteligence.

Je tomu tak proto, že výsledky umělé inteligence závisejí na propojení modelů AI a aplikací poháněných AI s daty. K úspěšnému provedení tohoto úkolu je potřeba velké množství dat, která nesmí být studená (studená, „cold“ data jsou taková, k nimž se přistupuje zřídka a také se málo mění) a co je zásadní, musejí být snadno dostupná, a to napříč jednotlivými prostředími i aplikacemi. Je-li základem provozu úložiště založené na klasických pevných discích, splnění těchto požadavků jednoduše není možné. Úložiště typu all-flash se tak stává nezbytností.

Podoby úspěchu

Mnoho společností již při zavádění umělé inteligence tyto postupy uplatňuje. Například společnost Meta (provozovatel Facebooku) chtěla svým výzkumníkům v oblasti AI pomoci vytvořit nové a lepší modely umělé inteligence, které se mohou učit z bilionů příkladů, pracovat ve stovkách různých jazyků, plynule analyzovat text, obrázky a video, vyvíjet nové nástroje pro rozšířenou realitu a mnoho dalšího. Rozhodla se proto vytvořit svůj AI Research SuperCluster (RSC), což má být celosvětově nejrychlejší superpočítač pro AI.

Jako úložné kapacity pro tento superpočítač si vybrala systémy FlashArray a FlashBlade od Pure Storage, které mají bezkonkurenční výkon potřebný pro rychlou analýzu strukturovaných i nestrukturovaných dat, ale vedle toho disponují také spolehlivostí, flexibilitou a právě udržitelností – podle výroční zprávy ESG Report 2023 společnosti Pure Storage přinášejí tyto systémy až 85 procent přímých úspor energie oproti konkurenčním řešením all-flash.

Jak tento úspěch zopakovat?

Přichází doba, kdy se budou využívat stále větší objemy nestrukturovaných dat pro analýzy založené na umělé inteligenci. Výsledkem budou požadavky na úložiště, která budou nabízet rychlý přístup k datům a budou efektivní i z hlediska udržitelnosti. Podniky by se proto měly podobně jako Meta poohlédnout po dodavatelích, kteří jim pomohou vytvořit vysokokapacitní flashová úložiště s vysokou hustotou dat. Potřeba jsou úložné systémy zvládající pracovní zátěže od těch nejnáročnějších na výkon až po ty, které jsou v současnosti řazeny do kategorie sekundárních, ale v souvislosti s dalším nástupem AI budou nabývat na významu.

A konečně, organizace by měly hledat poskytovatele úložišť typu all-flash, kteří dokážou prokázat metriky ESG ověřené třetí stranou – tak, aby bylo možné realizovat projekty AI bez poškozování životního prostředí a současně s co nejvyšší ekonomickou efektivitou.

Autorem je Patrick Smith, technologický ředitel pro oblast EMEA, Pure Storage

