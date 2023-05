Jak vypadá malá jaderka? Americký Westinghouse uvedl malý modulární reaktor AP300

Konstrukce AP300 vychází z původního reaktoru AP1000 a je jediným malým modulárním reaktorem vycházejícím z již provozovaného zařízení. Nový reaktor je navržen pro více než 80letý životní cyklus.

Americká Westinghouse Electric Company představila svou nejnovější jadernou technologii, stojící za malým modulárním reaktorem AP300, což je jednosmyčkový tlakovodní reaktor o výkonu 300 MWe. Konstrukce AP300 vychází z původního reaktoru AP1000. Nový reaktor je navržen pro více než 80letý životní cyklus.

„AP300 je jediným dostupným malým modulárním reaktorem, který je založen na zavedené, provozované a pokročilé reaktorové technologii," řekl Patrick Fragman, prezident a generální ředitel společnosti Westinghouse. „Uvedení AP300 doplňuje portfolio technologií společnosti Westinghouse, což nám umožňuje plně uspokojit potřeby našich zákazníků po celém světě, a to s jasným výhledem na harmonogram dodávek a hospodárnost."

Malý modulární reaktor AP300 je ultrakompaktní blok modulární konstrukce, který využívá inovace a provozní zkušenosti celosvětové flotily reaktorů AP1000. AP300 bude založen na identické technologii AP1000, včetně hlavních zařízení, konstrukčních prvků, pasivní bezpečnosti, osvědčeného paliva a systémů I&C. K dispozici bude mít vyspělý dodavatelský řetězec, zkušenosti z konstrukce, schopnost rychlého sledování zatížení, prověřené postupy provozu a údržby a nejlepší praxi z 18 let bezpečného provozu reaktorů AP1000.

Pokročilý systém pasivní bezpečnosti, který Westinghouse zavedla, automaticky zajišťuje bezpečné vypnutí bez zásahu obsluhy a eliminuje potřebu záložního napájení a chlazení. To se přímo promítá do zjednodušené konstrukce, nižších nákladů a menších rozměrů. Stejně jako AP1000 je i AP300 navržen pro více než 80letý životní cyklus.

AP300 SMR podle výrobce nabízí bezpečnou a čistou elektřinu a následné využití pro dálkové vytápění či odsolování vody. Díky svým schopnostem rychlého sledování zátěže se ideálně hodí pro integraci společně s obnovitelnými zdroji. Malý modulární reaktor od společnosti Westinghouse rovněž otevírá cestu k vodíkovému hospodářství tím, že umožňuje nákladově efektivní a čistou výrobu vodíku integrovanou s elektrárnou.

Společnost Westinghouse jmenova Ritu Baranwalovou, která je v současné době technologickou ředitelkou, do funkce viceprezidentky divize energetických služeb, kde povede tým vyvíjející malý modulární reaktor AP300. Baranwalová je bývalou náměstkyní ministra pro jadernou energetiku na americkém ministerstvu energetiky s desítkami let zkušeností v této oblasti. Mimo jiné působila v roli ředitelky iniciativy Gateway for Accelerated Innovation in Nuclear (GAIN) v Idaho National Lab.

