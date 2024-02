Dalibor Martínek: Co bude s jadernou energetikou v Česku? Vláda by měla dát karty na stůl

Americký Westinghouse byl, anebo možná nebyl? vyřazen z tendru na dostavbu Dukovan. Nevíme, informace ze státní správy jsou nejasné. Ministerstvo průmyslu včera oznámilo, že Westinghouse už není účastníkem tendru na výstavu nového jaderného zdroje v Česku. Prý nesplnil podmínky. Tečka. Lakonické sdělení státní správy. Jaké podmínky? Podrobnosti nebyly zveřejněny.

Reklama

V soutěži o výstavbu pro Česko klíčových jaderných zdrojů zůstávají Korejci a Francouzi. No, potěš koště.

Slovenský příklad

Korejci jasně předvádějí například ve slovenské továrně Kia v Žilině, jak si představují spolupráci s evropskými partnery. Oni jsou šéfové. Management tam sedí ve své vlastní budově. Na obědy ve fabrice chodí do společné jídelny, to je takový hezký marketingový tah, jsme jeden tým. Mají tam pro korejské spolupracovníky korejské menu. Korejci sedí zvlášť, slovenští montéři také.

Korejci nemluví anglicky ani slovensky, pouze pracovníkům v pevně dané hierarchii posílají pokyny k práci. Dokonalost efektivity. Na výkonnost jsou Asiaté machři. Takže až budou stavět jadernou elektrárnu v Česku Korejci, zvykněme si, že budeme poslouchat, zaměstnanci budou brát přesně daný příděl, žádné odmlouvání. Zisk z veřejných peněz, který Česko bude platit, poputuje do Koreje.

Čtyři jaderné bloky jsou lepší, tlačí Francouzi na Fialovu vládu. Česko by se tím astronomicky zadlužilo Názory Fialova vláda včera fakticky zúžila výběr stavitele dalších, až čtyř jaderných bloků v Česku na dva uchazeče, a to francouzský plně již postátněný podnik EDF a korejskou státní společnost KHNP. Zřejmým favoritem je však francouzský podnik. I proto, že francouzská vláda, jež o zakázku silně stojí, má zásadní vliv v Bruselu, kde Evropská komise musí projekt výstavby tuzemských jaderných bloků schválit, takzvaně notifikovat, z hlediska oprávněnosti jeho státní podpory. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Ono by to nebylo nijak rozdílné od situace, kdyby jádro měli stavět Francouzi. I pro ty jsme pouze východní zemí, kde je pro ně hlavním cílem získat hezké peníze. Francouzi se v Česku chtějí tak nějak etablovat, ale působí to, že jim na tom vlastně nějak moc nezáleží. Není nic špatného na faktu, že firmě jde v první řadě o profit. Francouzi jistě nejsou v tomto smyslu nijak jiní od Korejců. A asi ani od Američanů. Ale myslet si, že francouzská cesta jaderné energetiky je pro Česko ideální je chiméra.

Proč padl Westinghouse?

A co Američané? Asi by to s nimi nebylo jiné, prostě by šli za profitem. Ale co zmastili ve výběrovém řízení, že byli ještě před termínem vyhlášení, což mělo být v polovině února, ministrem Síkelou vyřazeni? Proč z ničeho nic a mimo oznámený časový průběh Síkela vyřazuje Američany? Nejsilnějšího hráče na poli výstavby jaderných reaktorů na světě, v Evropě? Zůstávají tady silné otazníky. Asi těžko jde o parametry turbín, nebo o splnění či nesplnění podmínek zadání.

Vláda v první řadě zcela flagrantně porušila časový rámec. A změnila podmínky. Šlo o dostavbu jednoho bloku Dukovan, najednou je jeden z účastníků řízení vyřazen, protože nenabízí výstavbu čtyř bloků? Vláda se uprostřed výběrového řízení rozhodla, že chce něco jiného, než původně poptávala. Čtyři bloky nebyly v zadání. V zadání byl jeden blok v Dukovanech a opce na další bloky. Takže tady v Česku měníme podmínky v průběhu soutěže? Nebo co se tady děje? Je to hra tajných služeb? Nebo byl Westinghouse tak arogantní, že nabídku podcenil?

Spousta otázek, které si zaslouží vysvětlení. Vláda mlčí, nijak své kotrmelce nevysvětluje.

Ale odpovědi budou potřeba. Rozhodně je budou vyžadovat Američané. A měla by je žádat i česká veřejnost. Síkela by měl mluvit, ne mlčet. Jde o veřejné peníze, peníze daňových poplatníků. A jde o energetickou budoucnost země. Tady nelze jen poslat médiím prohlášení, že někoho vyřazujeme, hotovo. Tady se bude společnost oprávněně ptát. A bude se ptát i vyřazený účastník.

Útoky Húsíů v Rudém moři posílily zájem o železniční dopravu, zvláště přes Rusko Zprávy z firem Kvůli útokům Húsíů na lodě v Rudém moři se dopravci snaží najít alternativní způsoby přepravy zboží z Číny do Evropy. Speditéři hlásí vysokou poptávku po přepravě zboží po železnici, zvláště trasou přes Rusko, případně alternativní trasou přes Kazachstán, upozornila server zpravodajské televize CNBC. ČTK Přečíst článek

Z ministerstva průmyslu nevycházejí, za dobu působení ministra Síkely bohužel klasicky, žádné kloudné odpovědi. Žádná tisková konference, žádné argumenty. Tajnůstkaření, chození v zákulisí. Ministerstvo průmyslu pod Síkelou je svým přístupem k veřejnému informování o dění pověstné. Drží se tam zásady mlčeti zlato.

To ovšem při největším veřejném tendru v dějinách Česka nebude stačit. Hraje se tady o 400 miliard korun z veřejných peněz, spíš o víc. Tady už by vláda měla trošku lépe komunikovat.

Ve Westinghousu zatím mlčí. Možná jsou překvapení rozhodnutím. Možná chystají nějaké odvetné kroky, rozjíždějí diplomacii. Co se děje v pozadí takto obří zakázky se novináři těžko dozvědí, jedině by jim někdo poskytnul nějaký „materiál“. Asi celá věc bude postupem času vyplývat na povrch.

Výstavba jaderných bloků však není obyčejná průmyslová zakázka, nejde tady jenom o miliardy. Ikdyž o ty v první řadě. Je to také vysoká diplomacie. Jsme buď s Ruskem, nebo s Amerikou. My teď budeme s Francií nebo s Koreou? V době, kdy se rozvíjí konflikt na blízkém východě, možná válka s Íránem, jsme my předčasně v tendru na jeden, ale nyní možná na čtyři bloky jádra, rozhodli, že nepotřebujeme amerického partnera, ale Korejce?