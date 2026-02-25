Investoři znovu věří robotaxi. Britský start-up přilákal miliardy
Wayve přilákal další miliardy dolarů a jeho valuace se vyšplhala na 8,6 miliardy dolarů. Investoři věří, že díky pokroku v AI jsou autonomní vozy blíže realitě. Firma spolupracuje s Uberem i předními automobilkami. Robotaxi chce letos nasadit v deseti městech.
Britský start-up Wayve, který vyvíjí technologii pro autonomní řízení, získal od investorů 1,2 miliardy dolarů (24,6 miliardy korun). Peníze chce využít na další nasazování robotických taxi a na spolupráci s globálními výrobci automobilů při vývoji asistenčních systémů pro řidiče. Mezi investory se zařadily automobilky Mercedes-Benz, Stellantis a Nissan či firma Uber. Celková hodnota firmy Wayve tak vzrostla na 8,6 miliardy dolarů, uvedla ve středu agentura Reuters.
Včetně dodatečných investic od Uberu vázaných na splnění určitých milníků si firma v tomto kole zajistila celkem 1,5 miliardy dolarů. Peníze v tomto kole financování poskytly také firmy Nvidia a Microsoft a řada institucionálních investorů. Celkově tak Wayve dosud získal 2,8 miliardy dolarů.
Wayve se topí v penězích
Generální ředitel Alex Kendall (na snímku) agentuře Reuters řekl, že podnik má stále k dispozici převážnou většinu prostředků z předchozího investičního kola z roku 2024, které vedla společnost SoftBank Group a kdy firma získala 1,05 miliardy dolarů. Start-up má podle Kendalla dostatek kapitálu nejen na uvedení svých produktů na trh, ale i na dlouhodobé financování provozu v následujících desetiletích.
Autonomní auta znovu lákají
Zpráva o nových financích pro Wayve přichází v době obnoveného zájmu investorů o autonomní vozidla. Výrobce čipů Nvidia a další společnosti tvrdí, že díky umělé inteligenci (AI) jsou autonomní vozy na dosah. Vývoj robotických taxi se ukázal být obtížnější, než se původně očekávalo, a výrobci aut jako General Motors, Ford a Stellantis vzdali velmi nákladné snahy o vývoj autonomních vozidel.
Wayve zatím oznámil jedno nasazení robotaxi v letošním roce, a to v Londýně a ve spolupráci s Uberem. Spuštění robotaxi ve městě plánuje také americká firma Waymo vlastněná Alphabetem.
Deset měst letos, IPO v budoucnu
Kendall uvedl, že v letošním roce chce Wayve nasadit robotaxi ve spolupráci s Uberem v deseti městech po celém světě. Odmítl ale upřesnit, která města to budou. Uber v lednu oznámil, že do konce letošního roku nasadí robotaxi až v 15 městech po celém světě a rozšíří své služby do Madridu, Hongkongu, Houstonu a Curychu.
Wayve také řadě automobilek poskytuje technologii asistence řidiče a autonomního řízení. Nissan loni oznámil, že testuje nový asistenční systém pro řidiče využívající technologii Wayve, v Japonsku by měl být uveden na trh ve finančním roce 2027. Wayve také spolupracuje na aplikacích pro spotřebitele a robotaxi s Mercedesem a Stellantisem, dodal Kendall. Odmítl ale sdělit, s jakými dalšími automobilkami Wayve spolupracuje.
Kendall rovněž uvedl, že dlouhodobým cílem společnosti zůstává primární nabídka akcií. Připustil ale, že firma ještě musí výrazně pokročit a splnit řadu úkolů, než bude moci o takovém kroku vážně uvažovat.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.