Informace o použití chemických zbraní na Ukrajině nejsou podložené důkazy, uvedla studie

Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) uvedla, že informace, které obdržela o údajném použití chemických zbraní na Ukrajině, nejsou dostatečně podložené.

Rovněž sdělila, že dosud neobdržela oficiální žádost o prošetření těchto tvrzení, informovala agentura AFP. Spojené státy minulý týden obvinily Rusko z použití chlorpikrinu proti ukrajinským jednotkám a z porušení mezinárodní úmluvy o chemických zbraních.

Chlorpikrin je na seznamu zakázaných dusivých látek OPCW se sídlem v Haagu, jejímž úkolem je monitorovat dodržování Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, skladování a použití chemických zbraní (CWC) z roku 1993. Rusko i USA se k úmluvě připojily.

„Rusko a Ukrajina se vzájemně obvinily a oznámily (naší) organizaci tvrzení o použití chemických zbraní,“ uvedla mluvčí OPCW Elisabeth Waechterová. Dodala však, že „informace, které dosud obě strany OPCW poskytly, jakož i informace, které má sekretariát k dispozici, nejsou dostatečně podložené“.

„Situace nicméně zůstává nestabilní a mimořádně znepokojivá, pokud jde o možné obnovení používání toxických chemických látek jako zbraní,“ varovala Waechterová.

Chlorpikrin byl hojně používán za první světové války. Podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se jedná o chemickou látku, která poškozuje dýchací systém a může způsobit vážné podráždění kůže a očí.

Moskva: Respektujeme své závazky

Podle amerického ministerstva zahraničí Rusko kromě chemické látky chlorpikrin používalo na Ukrajině jako bojovou metodu také látky k potlačování nepokojů. Kromě chlorpikrinu jsou to také plyny CS a CN, které jsou součástí slzného plynu. Zatímco civilisté během protestů mohou obvykle plynu na potlačování nepokojů uniknout, vojáci v zákopech bez plynových masek musí buď prchat pod nepřátelskou palbou, nebo riskovat udušení.

Kreml označil americká obvinění za „nepodložená“ a ujistil, že v této oblasti respektuje „své závazky vyplývající z mezinárodního práva“. Rusko tvrdí, že již nedisponuje vojenským chemickým arzenálem, země však čelí tlaku na větší transparentnost používání toxických zbraní, z něhož je obviňována.