Hyundai jede. Automobilce stoupl zisk, tržby a vyrobila i více vozidel

Automobilce Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku loni stoupl zisk o 2,92 miliardy na 13,87 miliardy korun. Tržby jí vzrostly o 21,25 miliardy na 188,99 miliardy korun. Nárůst zisku představuje 26,6 procenta, u tržeb jde o 12,7 procenta, uvedla společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin.

Prezident HMMC I Čchang-ki (Changki Lee) uvedl, že rok 2023 byl pro HMMC velmi úspěšný. „Úspěšným výrobním výsledkům napomohla stabilizace dodávek polovodičů i dalších dílů, značná poptávka po našich autech i vyšší efektivita výroby,“ uvedl prezident.

Automobilka loni vyrobila 340 500 aut, o 18 tisíc vozů více než předloni. „Větší množství aut sjelo z výrobní linky v Nošovicích naposledy v roce 2017. Původně stanovený plán jsme překonali o 12 tisíc vozidel,“ doplnil prezident automobilky. Letošní plán výroby je 330 890 vozů.

Auta z Nošovic loni putovala do 73 destinací, nejvíce do Německa, Velké Británie, Francie, Španělska a Polska. Do těchto pěti zemí zamířila téměř polovina loňské produkce závodu. Pro český trh bylo určeno necelých pět procent produkce.

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má více než 3200 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele.

