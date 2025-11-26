HP propustí až 6 000 lidí. Umělá inteligence prý zvládne jejich práci lépe
Technologický gigant HP hlásí tvrdou restrukturalizaci: škrty, které zasáhnou každého desátého zaměstnance, mají firmě přinést obří úspory.
Americký výrobce osobních počítačů HP se kvůli zefektivnění provozu a zavádění umělé inteligence (AI) chystá propouštět. Do finančního roku 2028 chce dát výpověď zhruba každému desátému zaměstnanci. O práci by tak mělo přijít až šest tisíc lidí. Doufá, že tak za tři roky ušetří miliardu dolarů (bezmála 21 miliard korun). Firma to uvedla v úterý na svém webu spolu s celoročními hospodářskými výsledky.
Propouštění se dotkne především týmů zaměřených na vývoj produktů, interní provoz a zákaznickou podporu, uvedl generální ředitel Enrique Lores. „Očekáváme, že tato iniciativa přinese během tří let úspory ve výši miliardy dolarů,“ dodal Lores.
Výhled zisku zklamal
Tržby HP za čtvrté čtvrtletí dosáhly 14,64 miliardy dolarů, čímž překonaly odhady. Podnik očekává, že upravený zisk na akcii za fiskální rok 2026 bude mezi 2,90 a 3,20 dolaru, což je podle údajů společnosti LSEG pod průměrným odhadem analytiků 3,33 dolaru.
